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¡Lo mandó al frente! Edith Hermida reveló una intimidad de Luck Ra en MasterChef Celebrity: "Se acostó..."

Edith Hermida sorprendió con una inesperada confesión sobre Luck Ra durante MasterChef Celebrity y provocó la reacción de Wanda Nara.

1 nov 2026, 22:55
luck ra y edith hermida
luck ra y edith hermida

Este domingo, el comienzo de MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo un momento inesperado cuando los participantes comenzaron a hablar de sus planes para salir de fiesta. En medio de la conversación, Edith Hermida sorprendió al revelar un dato íntimo de Luck Ra y lo dejó expuesto frente a sus compañeros.

Todo comenzó cuando Wanda Nara le hizo una pregunta al cantante, en referencia a las salidas que compartía el año pasado durante la edición anterior del reality, cuando acompañaba a su entonces pareja, La Joaqui. "Eras el más uno. ¿Pero por qué este año sacaste el más uno?", le preguntó Wanda. "Y porque no tengo", le respondió el cuartetero.

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Sin embargo, Edith Hermida decidió intervenir y lanzó un comentario que llamó la atención de todos. "Sin embargo yo lo veo bastante feliz a Luck Ra", expresó. "Tiene la cara de joda", agregó, antes de revelar una anécdota que sorprendió al resto de los participantes.

"Hace un tiempo fueron los Martín Fierro de la Música, se acostó como a las 10 de la mañana", contó la periodista, dejando en evidencia que el cantante había tenido una noche bastante larga.

La información despertó inmediatamente la curiosidad de Wanda, que no tardó en preguntarle cómo sabía semejante detalle sobre la vida privada de su compañero. "Pará, Edith, pero ¿qué tenés la última conexión de Luck Ra? ¿Cómo podés saber a qué hora se acuesta un compañero?", le preguntó la conductora, entre sorprendida y divertida.

Lejos de esquivar la situación, Edith explicó de dónde había sacado la información y terminó de confirmar que el propio cantante se la había contado poco antes. "En realidad me lo contó recién y me gusta contar las cosas que me cuenta", respondió.

     

 

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