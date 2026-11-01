¡Lo mandó al frente! Edith Hermida reveló una intimidad de Luck Ra en MasterChef Celebrity: "Se acostó..."

"Hace un tiempo fueron los Martín Fierro de la Música, se acostó como a las 10 de la mañana", contó la periodista, dejando en evidencia que el cantante había tenido una noche bastante larga.

La información despertó inmediatamente la curiosidad de Wanda, que no tardó en preguntarle cómo sabía semejante detalle sobre la vida privada de su compañero. "Pará, Edith, pero ¿qué tenés la última conexión de Luck Ra? ¿Cómo podés saber a qué hora se acuesta un compañero?", le preguntó la conductora, entre sorprendida y divertida.

Lejos de esquivar la situación, Edith explicó de dónde había sacado la información y terminó de confirmar que el propio cantante se la había contado poco antes. "En realidad me lo contó recién y me gusta contar las cosas que me cuenta", respondió.