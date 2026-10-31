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Javier Milei inauguró una iglesia evangélica en Neuquén: "La política tradicional culmina siempre en un desastre"

El Presidente participó de la apertura de un nuevo auditorio de la iglesia Jesús es Rey. Durante su discurso, defendió las políticas de su gobierno, habló de la libertad individual y celebró la próxima visita del papa León XIV.

Javier Milei inauguró una iglesia evangélica en Neuquén. (Foto: captura)

Javier Milei inauguró una iglesia evangélica en Neuquén. (Foto: captura)

El presidente Javier Milei viajó este sábado a Neuquén para participar de la inauguración de un nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, encabezada por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora de La Libertad Avanza (LLA), Nadia Márquez. “Estamos sentando las bases para el siglo de oro de la Argentina”, señaló el mandatario y agregó: "El camino política tradicional culmina siempre en un desastre".

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Durante la ceremonia, el mandatario pronunció un discurso en el que combinó referencias religiosas con definiciones sobre su gestión económica y política. En ese contexto, cuestionó a los sectores tradicionales de la dirigencia y sostuvo que su gobierno toma decisiones a partir de principios morales.

Nosotros aplicamos la moral como política de Estado”, afirmó Milei ante los asistentes. Luego agregó: “Tomamos medidas partiendo desde lo que es justo y no desde lo políticamente conveniente”.

La actividad se desarrolló en el marco del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes y contó con la presencia del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. El Presidente estuvo acompañado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Uno de los momentos centrales del discurso estuvo dedicado a la próxima visita del papa León XIV, un acontecimiento al que Milei hizo referencia al destacar la importancia de la fe en la sociedad argentina. “Esta celebración llega en un momento muy especial para la fe en nuestro país, porque en los próximos días tendremos el honor de recibir a León XIV”, expresó el jefe de Estado.

Y añadió: “Lo recibimos dichosos, será motivo de inmensa alegría para los argentinos”. Las palabras del mandatario se produjeron durante una ceremonia evangélica.

Las críticas de Javier Milei a la política tradicional

En otro tramo de su exposición, Milei volvió a cuestionar el funcionamiento de la política tradicional y defendió el rumbo de su gobierno. “El camino de la política tradicional culmina siempre en un desastre”, aseguró. En esa línea, el Presidente sostuvo que las decisiones políticas deben responder a principios de justicia y no únicamente a criterios de conveniencia. “Apartarse del camino de la justicia es hacerlo del sendero que nos lleva a Dios”, manifestó.

El presidente estuvo acompa&ntilde;ado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, Mart&iacute;n Menem, Rolando Figueroa y la Nadia M&aacute;rquez. (Foto: captura)

El presidente estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, Martín Menem, Rolando Figueroa y la Nadia Márquez. (Foto: captura)

Luego profundizó sus críticas a las administraciones anteriores y vinculó la acumulación de poder político con los problemas económicos y sociales del país. “La política se dedicó a acumular poder y solo dejó miseria. Este es el legado que hemos venido a terminar de una vez y para siempre”, subrayó. “Los gobiernos populistas emiten dinero para intentar cumplir con sus promesas imposibles y ganar poder en el proceso”, dijo Milei.

Milei defendió su modelo económico y habló de la libertad

El mandatario también dedicó parte de su intervención a explicar qué tipo de sociedad pretende construir a partir de las reformas impulsadas por su administración. “El paraíso es una sociedad estable intertemporalmente. Este proyecto no termina en una utopía igualitaria, sino en una tierra en la que cada uno es dueño de su libertad y los frutos que cada uno produce”, sostuvo.

En ese sentido, defendió un modelo basado en la libertad individual y en la posibilidad de que cada persona disponga de los resultados de su trabajo. “Algunos lograrán más, otros menos, pero todos vivirán vidas dignas”, afirmó.

De esta manera, Milei volvió a presentar su proyecto político como una alternativa al modelo de intervención estatal que cuestiona desde antes de llegar a la Presidencia.

En pocas palabras

  • Javier Milei inauguró un nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey en Neuquén.
  • El mandatario afirmó que la política tradicional culmina en desastre y defendió su modelo basado en principios morales.
  • Milei destacó la próxima visita del Papa León XIV como un acontecimiento de inmensa alegría para Argentina.
Resumen generado por Thinkindot AI
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