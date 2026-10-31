Javier Milei inauguró una iglesia evangélica en Neuquén: "La política tradicional culmina siempre en un desastre"

Uno de los momentos centrales del discurso estuvo dedicado a la próxima visita del papa León XIV, un acontecimiento al que Milei hizo referencia al destacar la importancia de la fe en la sociedad argentina. “Esta celebración llega en un momento muy especial para la fe en nuestro país, porque en los próximos días tendremos el honor de recibir a León XIV”, expresó el jefe de Estado.

Y añadió: “Lo recibimos dichosos, será motivo de inmensa alegría para los argentinos”. Las palabras del mandatario se produjeron durante una ceremonia evangélica.

Las críticas de Javier Milei a la política tradicional

En otro tramo de su exposición, Milei volvió a cuestionar el funcionamiento de la política tradicional y defendió el rumbo de su gobierno. “El camino de la política tradicional culmina siempre en un desastre”, aseguró. En esa línea, el Presidente sostuvo que las decisiones políticas deben responder a principios de justicia y no únicamente a criterios de conveniencia. “Apartarse del camino de la justicia es hacerlo del sendero que nos lleva a Dios”, manifestó.

El presidente estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, Martín Menem, Rolando Figueroa y la Nadia Márquez. (Foto: captura)

Luego profundizó sus críticas a las administraciones anteriores y vinculó la acumulación de poder político con los problemas económicos y sociales del país. “La política se dedicó a acumular poder y solo dejó miseria. Este es el legado que hemos venido a terminar de una vez y para siempre”, subrayó. “Los gobiernos populistas emiten dinero para intentar cumplir con sus promesas imposibles y ganar poder en el proceso”, dijo Milei.

Milei defendió su modelo económico y habló de la libertad

El mandatario también dedicó parte de su intervención a explicar qué tipo de sociedad pretende construir a partir de las reformas impulsadas por su administración. “El paraíso es una sociedad estable intertemporalmente. Este proyecto no termina en una utopía igualitaria, sino en una tierra en la que cada uno es dueño de su libertad y los frutos que cada uno produce”, sostuvo.

En ese sentido, defendió un modelo basado en la libertad individual y en la posibilidad de que cada persona disponga de los resultados de su trabajo. “Algunos lograrán más, otros menos, pero todos vivirán vidas dignas”, afirmó.

De esta manera, Milei volvió a presentar su proyecto político como una alternativa al modelo de intervención estatal que cuestiona desde antes de llegar a la Presidencia.