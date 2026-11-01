Karina Jelinek vivió un episodio de miedo a la salida de Olga y tuvo que intervenir la seguridad: "La asustó"

Cómo reaccionó Karina Jelinek al darse cuenta de que no conocía al hombre

Según contó Iavícoli, la modelo lo saludó con naturalidad, como a cualquier persona que se acerca a expresarle su cariño. Sin embargo, la situación cambió cuando el desconocido le reclamó que no lo recordara y le mencionó los mensajes que supuestamente le había enviado por Instagram.

"Ella se empezó a sentir incómoda porque no lo conocía, él no acusaba recibo de esta situación de que no lo conocía", relató la panelista.

Ante el clima de incomodidad, el personal de seguridad advirtió lo que estaba sucediendo y tomó intervención para acompañar a la modelo. "La persona encargada de seguridad, que estaba ahí, se dio cuenta de que había como una situación. Estaba muy atenta la policía, la acompañaron y la escoltaron hasta el auto. La verdad que ella se quedó preocupada", detalló Iavícoli.

Por último, la periodista aseguró que se comunicó con Jelinek para confirmar lo ocurrido y que la propia modelo le ratificó la información. Además, explicó que, si bien recibe numerosos mensajes en sus redes sociales, el hecho de que el hombre se presentara personalmente y la esperara a la salida de su trabajo le provocó temor.

Y concluyó con una frase que resumió cómo quedó la modelo después del episodio: "Esto la preocupó, la asustó".