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Karina Jelinek vivió un episodio de miedo a la salida de Olga y tuvo que intervenir la seguridad: "La asustó"

Luciana Salazar vivió un incómodo momento al salir de Olga y Karina Iavícoli reveló en Infama qué pasó y por qué debieron acompañarla hasta su auto.

1 nov 2026, 20:47
Karina Jelinek
Karina Jelinek

Karina Jelinek atravesó una situación que le generó preocupación y miedo al salir del streaming Olga. Karina Iavícoli contó en Infama (América TV) que un hombre se presentó ante la modelo y aseguró que le había escrito reiteradas veces por redes sociales, aunque ella no lo reconoció.

El episodio sucedió el viernes, cuando Jelinek se retiraba del programa en el que tiene una sección. Como suele suceder a la salida de Olga, había varias personas esperando para saludar a las figuras. Sin embargo, entre ellas había un hombre que llevaba un tiempo aguardándola específicamente a ella.

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Al comenzar a relatar lo sucedido, Iavícoli explicó que el hecho se produjo en un contexto particular: "La semana pasada, el viernes le dieron la libertad, lo excarcelaron al acosador de La Reini y de Homero Pettinato".

Luego, la periodista reconstruyó el momento en el que el hombre se acercó a la modelo y describió el intercambio que mantuvieron: "Sale Karina de Olga, obviamente siempre se junta mucha gente para saludar a las figuras que trabajan ahí, entonces ve y le habían avisado ya antes que había un chico que hacía bastante que estaba ahí esperando y la esperaba específicamente a ella. Se presenta como Juan, le dice: 'Hola, Kari, ¿cómo estás? Soy Juan'".

Cómo reaccionó Karina Jelinek al darse cuenta de que no conocía al hombre

Según contó Iavícoli, la modelo lo saludó con naturalidad, como a cualquier persona que se acerca a expresarle su cariño. Sin embargo, la situación cambió cuando el desconocido le reclamó que no lo recordara y le mencionó los mensajes que supuestamente le había enviado por Instagram.

"Ella se empezó a sentir incómoda porque no lo conocía, él no acusaba recibo de esta situación de que no lo conocía", relató la panelista.

Ante el clima de incomodidad, el personal de seguridad advirtió lo que estaba sucediendo y tomó intervención para acompañar a la modelo. "La persona encargada de seguridad, que estaba ahí, se dio cuenta de que había como una situación. Estaba muy atenta la policía, la acompañaron y la escoltaron hasta el auto. La verdad que ella se quedó preocupada", detalló Iavícoli.

Por último, la periodista aseguró que se comunicó con Jelinek para confirmar lo ocurrido y que la propia modelo le ratificó la información. Además, explicó que, si bien recibe numerosos mensajes en sus redes sociales, el hecho de que el hombre se presentara personalmente y la esperara a la salida de su trabajo le provocó temor.

Y concluyó con una frase que resumió cómo quedó la modelo después del episodio: "Esto la preocupó, la asustó".

     

 

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