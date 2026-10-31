Milei dio una clase ante estudiantes: ataques a la prensa, promesas económicas y definiciones sobre 2027

Milei apuntó contra los periodistas y cuestionó a los políticos que buscan ganar elecciones

La presentación comenzó con una reflexión sobre la moral como principio de la actividad política. Para desarrollar ese concepto, el Presidente recurrió a referencias religiosas, entre ellas los Diez Mandamientos, y estableció paralelismos con sus ideas libertarias.

Desde ese enfoque, cuestionó a los dirigentes que, según su visión, subordinan sus decisiones a la necesidad de obtener votos. "Son capaces de mentir con tal de ganar elecciones, en el fondo lo que están viendo es un ser detestable, ególatra", sostuvo.

En ese mismo tramo renovó sus ataques contra el periodismo. Además de describir a los periodistas como seres cargados de maldad, utilizó la expresión "esas basuras con micrófonos ensobrados".

La promesa para 2027: más desregulaciones y reducción de impuestos

Durante la clase, el mandatario volvió a defender el rumbo de su programa económico y planteó que una eventual reelección le permitiría avanzar con reformas de mayor profundidad. "Vamos a seguir desregulando mucho, no saben lo que se viene el 11 de diciembre de 2027, si reelegimos", anticipó.

El Presidente aseguró que los cambios previstos podrían transformar de manera significativa el funcionamiento de la economía argentina.

También sostuvo que, si consigue gobernar hasta 2031, su administración podría concretar una reducción acumulada de impuestos de 500.000 millones de dólares, una proyección que presentó como parte de su objetivo de disminuir la intervención estatal.

En ese contexto, volvió a cuestionar la presión tributaria y rechazó la idea de considerar a quienes pagan impuestos como simples contribuyentes. Para Milei, la reducción de la carga impositiva constituye uno de los pilares de su propuesta económica y de su concepción sobre la libertad individual.

Inflación, actividad económica y el caso FATE

Después de la exposición inicial, los asistentes pudieron realizar preguntas. El Presidente respondió cuatro consultas relacionadas con su programa económico, las diferencias entre derecha e izquierda y su vínculo con Donald Trump.

También admitió que le hubiera gustado alcanzar antes una inflación cercana a cero y niveles de pobreza e indigencia más bajos.

En particular, destacó la reducción de la inflación y afirmó que se había conseguido sin aplicar controles de precios ni medidas de expropiación.

Javier Milei en la Universidad Di Tella. (Foto: Presidencia de la Nación)

También admitió que le hubiera gustado alcanzar antes una inflación cercana a cero y niveles de pobreza e indigencia más bajos.

En ese tramo mencionó el conflicto de la empresa FATE y volvió a cuestionar a su propietario, Javier Madanes Quintanilla. El Presidente responsabilizó al empresario por las decisiones que afectaron a los trabajadores de la compañía y defendió la apertura a la competencia como parte de su política económica.

Javier Milei en la Universidad Di Tella. (Foto: Presidencia de la Nación)

Milei defendió a Karina y Caputo y negó internas dentro del Gobierno

La exposición también incluyó referencias a las versiones sobre supuestas diferencias dentro del gabinete nacional. Milei rechazó las especulaciones sobre un distanciamiento con el ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que mantiene con él una relación estrecha.

Del mismo modo, desmintió que su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, impulse una política económica más expansiva para mejorar las perspectivas electorales. Por el contrario, afirmó que Karina es incluso más ortodoxa que él en materia económica.

Qué dijo Milei sobre Donald Trump, Israel y el escenario internacional

La última pregunta de los estudiantes estuvo vinculada con la relación del mandatario argentino con el presidente estadounidense Donald Trump. Milei respondió con elogios hacia el dirigente republicano y destacó el papel de Estados Unidos en las transformaciones del escenario geopolítico.

También expresó su admiración por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. En su intervención, sostuvo que esas figuras participan de un proceso de reconfiguración del orden mundial y remarcó la importancia estratégica que le atribuye a Israel.

Para describir a Trump, utilizó una comparación musical: "Gardel con guitarra eléctrica y los Rolling Stones son sus plomos".

El nuevo libro de Javier Milei: tres tomos y una bitácora de su gestión

Durante su visita a la Di Tella, el Presidente anunció que en noviembre publicará un nuevo libro dedicado a la política como moral. Según explicó, la obra estará organizada en tres tomos y buscará desarrollar los fundamentos filosóficos y políticos de su proyecto de gobierno.

El tercer volumen tendrá un contenido especialmente vinculado con su paso por la Casa Rosada: una bitácora de aproximadamente 400 páginas sobre los primeros 30 meses de su administración.

Milei presentó ese material como un registro del proceso de toma de decisiones y de los acontecimientos más importantes de su gestión.