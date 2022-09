Antonio Laje: "Hay un escándalo de problemas y se reúnen por las figuritas, ¿qué país están viendo?"

Embed

"Tenés a un secretario de Estado al que le pagamos el sueldo resolviendo el problema de las figuritas del Mundial. No es un problema del que se tenga que ocupar un funcionario con ese cargo", cuestionó el periodista, quien también cargó contra la empresa responsable de fabricar el producto: "Si Pannini no puede cumplir lo que promete, no hay que comprarle más".

Laje, además, cuestionó que el Gobierno haya decidido realizar esta reunión cuando, según él, existen otros problemas urgentes que atender. "Un secretario que no se reúne para resolver la falta de insumos en sectores que son clave para producir, destina dos o tres horas de su tiempo para las figuritas", planteó, para luego concluir con una pregunta: "¿Qué país están viendo?".

Figuritas del Mundial Qatar 2022: cuál es la solución que prometió Panini

Tras el mencionado encuentro con funcionario de la Secretaría de Comercio, la empresa Panini se comprometió a fabricar más paquetes y álbumes para aumentar la oferta ante la altísima demanda del producto a solo dos meses de Qatar 2022, que generó canales "blue" y revendedores a sobreprecios por diferentes canales de venta.

Así lo aseguró a A24.com Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), que estuvo en la reunión con la compañía y la secretaría, instancia con la que el Gobierno buscó abrir una mesa de diálogo entre las partes.

El kiosquero calificó la reunión como "positiva" y aseguró que "el problema es que Panini fabrica, llega al proveedor, pero el proveedor no llega al kiosco, sino a otro distribuidor que llega a vender las figuritas entre $500 y $600".