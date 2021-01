Se anuncia el precio de la canasta básica de 2020, con impacto directo en los índices de pobreza e indigencia

Las líneas de pobreza e indigencia se publicarán este jueves a las 16:00. (Foto: Archivo)

Este jueves a las 16:00, el INDEC publica los valores de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT). A partir de esas dos cifras se calculan la indigencia y pobreza, informe que se publicará el último día de marzo.

Aumento de las canastas. La Cantas Básica Alimentaria, con la que se calcula la línea de indigencia, aumentó un 38,4% en los últimos once meses. Aun en falta del último dato del año, que se publica el jueves, ese crecimiento ya supera la inflación general, que fue de 36,2%. En cambio, la línea de pobreza (que se calcula con la CBT) registró una suba del 33% hasta noviembre. El nuevo informe definirá si esa cifra supera a la inflación anual o no.

Según los datos del INDEC, la ropa aumentó un 60% en el 2020, y los alimentos y bebidas, otro 42%. Esos aumento explican que las líneas de indigencia y pobreza hayan superado a la inflación general. Cerca del 50% de la Canasta Básica Total se compone de esos dos elementos.

En diciembre, la inflación aumentó 4% respecto del mes anterior. Fue la variación mensual más alta del año, lo que significa que el aumento de precios está acelerando y, por ahora, lejos de la calma.

De hecho, la inflación de diciembre registró un dato preocupante. Si se excluyen las tarifas y los bienes estacionales, el aumento de los precios (llamada " inflación núcleo") fue del 4,9%, el mayor crecimiento de todo el año. De hecho, desde 2017, solo hubo dos meses en los que la inflación núcleo superó a la de diciembre de 2020: en septiembre de 2019, con 6,8%; y la de septiembre de 2018, con 7,8%. Ambos meses estuvieron marcados por una fuerte devaluación del peso argentino respecto del dólar, que generó un aumento de los precios.

El aumento de los alimentos fue dispar en las distintas regiones del país, según el relevamiento del INDEC. En el Noreste, aumentó un 52%. Es en esa región donde se registran mayores tasas de indigencia y mayor presencia de la Tarjeta Alimentar. En el Noroeste, la suba de precios de la comida fue similar y rubricó un 48% en el 2020.

En tanto, el Gran Buenos Aires, la región más poblada del país, tuvo un aumento del 38%.

Qué pasó con los salarios. Con datos hasta octubre (y a falta de los últimos dos meses del año), aumentaron el 26,5%. Menos que el crecimiento de las líneas de pobreza e indigencia hasta ese mes (28% y 33%, respectivamente).

Igualmente, no se debe perder de vista que este índice no incluye todos los ingresos, como planes sociales u otros pagos no laborales.

Sin embargo, todo parece indicar que los precios están en una etapa de crecimiento y que las líneas de pobreza e indigencia terminarán el 2020 superando la inflación y el aumento de sueldos.

Pasadas las 16:00, con los números puestos, faltará menos para saber cuántos argentinos quedaron en situación de indigencia o pobreza al término del pandémico 2020.