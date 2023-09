Arrancó el debate de los candidatos a Jefe de Gobierno porteño

El debate se desarrolla desde las 20 horas y el cual durará 90 minutos. Consta con cuatro bloques y es moderado por duplas periodísticas que fueron propuestas por los canales de aire América, Canal 9, Telefe, El Trece y TV Pública.

Los bloques temáticos del debate son: Autonomía, Sistema político, Justicia y Seguridad; Educación, Salud, Cultura, Desarrollo Humano, Género y Diversidad; Vivienda, Ambiente y Desarrollo Productivo; Infraestructura, Gestión Urbana y Código Urbanístico.

Presentación de los candidatos a Jefe de Gobierno porteño

Ramiro Marra comenzó diciendo: “Soy Ramiro Marra, soy porteño y voy a ser jefe de Gobierno. No tengo agencia de publicidad, no me interesa el marketing político. Represento a una sociedad que está harta y está triste. Junto a Milei fundamos LLA y muchos tenían pocas expectativas con nosotros. Hoy por suerte tenemos la capacidad de ser un espacio competitivo. Quiero entrar al balotaje y que el kirchnerismo quede tercero, estoy interesado en eso”

Vanina Biasi, por su parte, se presentó como "trabajadora no docente integrante del movimiento de mujeres del país". Y añadió: “Todo este escenario de pobreza y miseria le abrió el paso a esta experiencia ultraderechista de Milei, que se representa como la salvación, pero que en realidad trae medidas que va a liquidar a la clase trabajadora del este país. Y el macrismo hizo campaña acusando a mujeres pobres. Quieren ocultar que entregaron la ciudad a las corporaciones inmobiliarias".

Al turno de Jorge Macri, quien agradeció a los vecinos que los pusieron en ese lugar, sostuvo: "En los últimos tiempos la Ciudad de Buenos Aires ha sufrido transformaciones inmensas desde que llegó Juntos por el Cambio y ya no es la misma que antes. Han cambiado nuestros hábitos, las familias ya no son las mismas, se mueven de forma diferente, y el desafío es reinterpretar esos nuevos tiempos. Estoy apoyado en los hombros de dos gigantes de la gestión, que son Mauricio y Horacio, para cambiar y mejorar esta ciudad de Buenos Aires".

Por último, Leandro Santoro se presentó como graduado de la Universidad pública y expresó: "Esta es una ciudad tan hermosa como injusta. Después de 16 años de gestión del PRO es necesario renovar, abrir las ventanas, cambiar el aire. hay que hacer cosas para lograr alquileres accesibles, más espacios verdes, para que cada pibe tenga una vacante, para que subte llegue a la puerta de tu casa y funcione las 24 horas".

Infraestructura, gestión urbana y código urbanístico

Leandro Santoro fue el primero en tomar la palabra: “Este no es un debate entre Macri y Santoro. Se debate un modelo de ciudad, si queremos una ciudad para negociados o una ciudad para las personas. Estos últimos años se han vendido escandalosamente edificios y tierras a públicas, como el edificio del ministerio de Educación a IRSA, a precios irrisorios. El desfalco de las grúas en la Ciudad, la concesión de Costa Salguero., el Código Urbanístico pensando para la especulación inmobiliaria”.

Jorge Macri le respondió: “Critican la ciudad pero la eligen para vivir”. Santoro aprovechó la oportunidad y lanzó una chicana: “Te agradezco que me reconozcas que soy un porteño de ley porque vos hasta hace cinco minutos eras vecino de Vicente López”.

Luego Santoro le realizó una pregunta a Ramiro Marra: “En el 2020, vos eras aliado de Marco Lavagna y se te inició una causa por haber recomendado comprar acciones de una empresa vinculada a Caputto sin haber rendido el examen de idoneidad. La semana pasada, la Cámara te confirmó la condena. Ahora que sos funcionario público, ¿pensás seguir recomendando la compra de acciones de empresas constructoras con contratos con el Estado de la Ciudad vinculadas a la familia Macri?”.

A lo que el libertario respondió: “No puedo creer que me estés haciendo esta pregunta, ¿realmente me la estás haciendo? Claramente, querés salir tercero. Eso fue una persecución política del kirchnerismo. Hace 23 años que trabajo en el sistema financiero, ¿de qué me estás hablando?”.

Por su parte, Jorge Macri retomó el eje del bloque: “El código urbano aprobado en 2018 altera la fisonomía de barrios residenciales, ahora aparece una construcción y cambia el barrio. En función de la capacidad tenemos que dirigir el desarrollo y también dirigirlo al sur de la ciudad, nuestro desafío es ese. Me enamora y entusiasma administrar una ciudad pujante, pero se tiene que mantener el perfil barrial”.

Vanina Biasi señaló contra el Código Urbanístico que sancionó el Gobierno Porteño en 2018: “Dijeron que lo hacían porque estaba programado que la Ciudad de 3 millones de habitantes iba a pasar a 6 millones. Sin embargo, la Ciudad no creció; pero sí se cuadruplicó la población en las villas miserias”.

Educación, Salud, Cultura, Desarrollo Humano, Género y Diversidad

El segundo eje a tratar fue Educación, Salud, Cultura, Desarrollo Humano, Género y Diversidad. En ese sentido, Vanina Biasi le preguntó a Leandro Santoro por el presupuesto destinado por el Gobierno Nacional a la Educación Sexual Integral (ESI).

Santoro contestó: “Yo sí creo en la educación sexual integral, a diferencia de otro candidato que dijo había que educarse con pornografía. Y creo que si las cifras son como decís vos hace mal el gobierno nacional en sub ejecutar”. Asimismo se comprometió en que "no va a faltar un centavo para la educación sexual integral" y la invitó a ayudarlo si es jefe de Gobierno.

Le siguió Ramiro Marra para preguntarle a Jorge Macri: “Mi pregunta está enfocada en la situación que están viviendo los hospitales de la Ciudad, que muchas veces están colapsados por gente que viene de la provincia de Buenos Aires, donde está Kicillof, amigo de Leandro Santoro -recordemos que es kirchnerista- que no sabe gestionar. Claramente hay una distorsión ahí sobre quién paga la atención. Jorge, ¿tenés alguna solución para esa problemática que tenemos del fracaso del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires que hace que los hospitales de la ciudad estén colapsados y ustedes no tengan la gestión suficiente para administrarlo?".

A lo que Macri respondió: “No hay soluciones mágicas. Hay muchos ciudadanos que no viven acá pero trabajan en la ciudad y lo mismo pasa con porteños que se atienden en la provincia”.

Vivienda, Ambiente y Desarrollo Productivo

En el comienzo del segundo eje, la candidata de la Izquierda manifestó que “el Macrismo le entregó la ciudad a Calcaterra, a Caputo y a Elsztain. Definitivamente, esta es una ciudad de los especuladores inmobiliarios. Una ciudad en la que no se puede alquilar, pero en la que también el avance en la especulación inmobiliaria ha destruido el ambiente, humedales, reservas y los espacios verdes”.

Jorge Macri aseguró: "Vos defendés los derechos de un trabajador a ser propietario de una vivienda pero atacas al propietario actual. ¿Cómo justificas esto? Evidentemente, no compartimos la mirada de la ciudad que queremos, del respeto a la propiedad privada y el desarrollo. Según quien sea el dueño, ellos tienen una mirada distinta”.

“No respetan la propiedad privada del trabajador. Les importa un pito hacerle miércoles el salario a los trabajadores. Te mata la inflación, te matan con Ganancias. No me meto con los propietarios. Me meto con tus amigos, los especuladores financieros”, replicó Biasi.

A su turno, Santoro arremetió al candidato de Juntos por el Cambio: “Cuando asumiste en Vicente López, decías que las excepciones al código de planeamiento eran un delito. Y después sancionaste 500. ¿Cómo sabemos que no vas a hacer lo mismo en la Ciudad?”. Y Macri respondió: "Santoro miente, como hacen todos los kirchneristas”.

Marra, por su parte, cruzó a Santoro: “Me sorprende que te hayas presentado a candidato a jefe de Gobierno. Sos un caradura. Seguís insistiendo en hacer regulaciones cuando sabés que son el problema. ¿Vas a derogar la ley de alquileres?”.

“Vivís agrediendo. Te hacés mal. Has pasado malos días, insistís en que te persiguen. Pero a vos la Comisión Nacional de Valores te sancionó por no rendir el examen de idoneidad. Había hasta recuperatorio y no te presentaste. No te interesa la ciudad, sólo tus seguidores en redes sociales”, respondió Santoro.

Luego Biasi se dirigió a Marra: “¿Cómo va a hacer un trabajador para alquilar? Ramiro, propones que no haya regulación para los alquileres, que todo siga igual como hasta ahora. Fuiste accionista de IRSA, estuviste con los negociados. ¿Cómo va a hacer un trabajador para alquilar”.

El candidato a jefe de gobierno porteño de La Libertad Avanza contestó: “Me la dejan fácil. Yo tuve el 00000,01% de acciones de IRSA. Soy minoritario y se trata de empresas públicas. Fomento el desarrollo productivo y el trabajo. Vos vivís de los pobres. Yo trabajo en el mercado de capitales. Pero obvio que no lo sabes, si cortás calles. Tenés que cambiar las posturas. Hacete kirchnerista mejor”.

Autonomía, Sistema político, Justicia y Seguridad

Ramiro Marra fue el primero de los candidatos en tomar la palabra en ell bloque sobre Sistema Político, Autonomía, Seguridad y Justicia. “Me sorprende que hayan puesto autonomía y sistema político en un mismo eje. Muchos quieren cambiar las reglas para tratar de perjudicar a ciertos candidatos. Pero vamos a hablar de lo importante”, comenzó diciendo.

Jorge Macri le preguntó a Marra sobre su postura en cuanto al subsidio del sistema educativo. El libertario señaló: “Se habló de lo que nosotros decíamos de los vouchers. No los vamos a poner de movida. La idea es darle la plata a los alumnos y no a los establecimientos. Sé que mucha gente de Juntos por el Cambio nos van a acompañar en el proyecto de ley para cambiar el sistema de financiamiento. A Santoro no le gusta eso”, aclaró Marra.

En otro ramo del bloque, la candidata de Izquierda le remarcó a Leandro Santoro su postura con las Taser, a lo que el candidato de Unión por la Patria respondió que sí defiende las Taser, como una herramienta más que se usa en función del protocolo y aclaró que “se puede torturar con una tonfa”.

En la misma línea, se diferenció de Vanina Biasi en la Policía: “Creo que a la Policía hay que cuidarla. Servidor público como la Policía no hay. ¿Puede haber policías que se desvíen? Por su puesto”, lanzó y remarcó la brigada que fue condenada por el crimen de Lucas González, el adolescente asesinado en Barracas en un caso de racismo, y cuyo homicidio quisieron hacerlo pasar como una persecución.

Biasi le contestó: “La dinámica es, preso, armas, nadie quiere solucionar realmente los problemas de fondo para realmente evitar que haya más robos en la Ciudad, que haya situaciones de inseguridad que particularmente se concentran en la zona sur de la Ciudad en algunos lugares de la Comuna 1″.

El cierre de cada candidato a Jefe de Gobierno porteño

Noticia en desarrollo...