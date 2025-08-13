La UBA lanza un curso para formarse como paseador de perros: cuándo arranca y cómo anotarse

El plan de estudios abarca técnicas de conducción y manejo de grupos, comprensión del lenguaje canino, planificación de recorridos, normas de higiene y seguridad, así como estrategias para prevenir riesgos y asegurar un cuidado integral.

El STC aportará docentes especializados, cinco perros para las prácticas y el equipamiento necesario.

Un relevamiento de la consultora Voices!, basado en el Censo 2022, revela que en la Ciudad de Buenos Aires hay más perros y gatos que niños menores de 14 años. Entre los menores de 5, la relación es de tres perros y dos gatos por cada niño.

Los organizadores remarcan que la propuesta combina conocimientos técnicos con habilidades laborales clave para una inserción exitosa en el mercado. Algunas instancias presenciales se desarrollarán en CABA.