"Así no funciona esto": el análisis de Laje sobre el papelón del Congreso y el consejo a Milei por el escándalo de los audios

En su análisis, Laje insistió en que “las cosas no tienen que ser ni siquiera parecidas a lo anterior”. Es decir, el Gobierno no sólo debe evitar repetir prácticas del pasado, sino también cuidar que no se generen percepciones que lo acerquen a lo que tanto cuestionó.

“Así no va, en serio. Así no funciona esto. Si se dijo que los privilegios de la política se iban a terminar, entonces no puede haber diputados viajando con chofer. Porque la decepción de la gente se multiplica en segundos”, enfatizó.

El fuerte cruce interno entre dos diputadas libertarias

El episodio, además, se mezcló con un cruce entre dos diputadas de La Libertad Avanza, Liliana Lemoine y Marcela Pagano, lo que expuso tensiones dentro del bloque oficialista. Para Laje, este tipo de internas, sumadas a gestos contradictorios, generan un clima de desgaste político prematuro que el Gobierno debería evitar.

“Están decepcionando a mucha gente que confió en cambiar la Argentina y que sigue confiando en ese cambio. Y el riesgo es muy grande, porque el país no puede volver atrás. Fue un desastre lo que sufrimos, pero tampoco puede ser de esta manera”, advirtió.

¿Javier Milei debe salir a hablar de las supuestas coimas en ANDIS?

Laje también subrayó que el presidente Javier Milei debería asumir un rol más activo en la explicación de estos casos. “Ayer le preguntaron al pasar y respondió. Pero yo no sé si esto no amerita una conferencia de prensa. Para mostrar que no son iguales, que lo que siempre dijeron en campaña lo siguen sosteniendo”.

En este sentido, consideró que un gesto de transparencia de ese tipo reforzaría el mensaje de que el oficialismo no tolera los privilegios ni las prácticas de la vieja política.

“Todos los gobiernos tienen corruptos”

En su editorial, Laje fue tajante: “Es imposible que en un gobierno no haya personas corruptas en segunda o tercera línea. El problema no es que existan, el problema es cómo actúa el gobierno frente a ellos”.

Y agregó: “Si se actúa rápido y se pone todo a disposición de la Justicia, queda claro que no se es cómplice. Pero cuando el funcionario o la persona cuestionada es cercana al poder y nombra a gente en niveles altos, la obligación de aclarar es mucho mayor".

El periodista también vinculó este episodio con otro frente abierto en el oficialismo: las denuncias en el Ministerio de Salud por supuestas irregularidades en la contratación de medicamentos.

Según explicó, ya se están realizando auditorías internas para determinar en qué condiciones se hicieron esos contratos. “Quieren armar toda la auditoría, porque hasta ahora aparece un medicamento nada más. Lo que quieren ver es bajo qué condiciones se contrató. Cuando tengan los resultados, el Ministerio de Salud tendrá que hablar y contar qué hay detrás de todo esto”.

Más allá de lo electoral

Para Laje, la discusión no pasa solo por el impacto electoral inmediato, sino por algo más profundo: la coherencia política. “No se trata del resultado de una elección. Se trata de no ser iguales, de sostener lo que se prometió".

En su visión, cada gesto importa, porque la fortaleza de Milei está en la diferencia con el pasado. Y si se diluye esa diferencia, se pone en riesgo la credibilidad del proyecto entero.

La conclusión de Laje fue que el oficialismo debe tomar este episodio como una advertencia. “No alcanza con no repetir lo mismo. No pueden parecerse. Porque la sociedad que confió en ellos no les va a perdonar esa contradicción. El cambio tiene que ser real y también tiene que verse en los gestos más pequeños".