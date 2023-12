ATE y el Polo Obrero rechazaron de antemano el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich

En consecuencia, desde ATE emitieron un comunicado en el que sostuvieron que el gremio "no aceptará ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y protesta".

"Los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la Policía, ni la Justicia. Los debe resolver quienes gobiernan, ya que para eso son elegidos”, dijo Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y detalló: 'esta medida está orientada a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos'", indica el comunicado.

Por otra parte, el Partido Obrero y el Polo Obrero, ambas organizaciones de izquierda, darán una conferencia de prensa a la par de Bullrich para responder a "las amenazas del gobierno de Javier Milei sobre la libertad de manifestación".

En esa conferencia estarán presentes Eduardo Belliboni y Gabriel Solano y Vanina Biasi entre otros dirigentes.