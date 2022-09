En tanto, la oposición se niega a presentarse en la sesión del Senado para evitar politizar el Congreso, pero el oficialismo continúa firme e irá a tablas. "Esperamos que logremos un profundo acuerdo democrático", sostuvo Cerruti.

Sin título.jpg Sabag Montiel y Uliarte acusados de intentar asesinar a Cristina Kirchner (Foto: Télam).

El oficialismo y el atentado a Cristina Kirchner

La portavoz de la Presidencia afirmó que el oficialismo "está atento a la investigación" judicial que se sigue por el atentado que sufrió el jueves pasado la vicepresidenta en la puerta de su domicilio, en el barrio porteño de Recoleta.

"El Gobierno está atento a la investigación. Leímos atentamente la imputación que se realizó anoche y seguimos la investigación", dijo Cerruti en la rueda de prensa en Casa de Gobierno.

Y agregó: "Estamos a una semana del atentado contra la Vicepresidenta, que cambió sin duda un montón de cosas, entre ellas la agenda de gobierno".

cristina kirchner - casa en recoleta -télam.jpg Tras el atentado a Cristina Kirchner, el Gobierno cuestionó a Patricia Bullrich y dijo "estar atento a la investigación" (Foto: Télam).

En este orden, puntualizó que el intento de magnicidio obliga a replantear "el pacto democrático, a ratificarlo y profundizarlo", y destacó los esfuerzos que se están haciendo desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo para ello, en diálogo con otros sectores, entre ellos la oposición.

La oposición se niega a dar quórum en la sesión para repudiar el atentado contra Cristina Kirchner

El Senado celebra este jueves una sesión especial convocada por el Frente de Todos para aprobar un proyecto de declaración en repudio al atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, el interbloque de Juntos por el Cambio adelantó su rechazo y avisó que no dará quórum.

La convocatoria, que iniciará a las 11, lleva la firma de la presidenta provisional del Senado, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora. El oficialismo buscó durante el pasado fin de semana avanzar con el tema para el martes, pero pospuso la idea un par de días para dar tiempo a que los senadores que no están en Buenos Aires viajen desde sus provincias.

senado-cristinajpg.webp La oposición se niega a repudiar el atentado contra Cristina Kirchner en el Senado (Foto: archivo)

No obstante, fuentes de la bancada de la oposición, en principio, desestimaron la idea y aseguraron que no facilitarán el quórum. De hecho, al conocerse la convocatoria, los integrantes de Juntos por el Cambio emitieron un comunicado en el que afirmaron que no concurrirán a la sesión especial para "no avalar el uso político-partidario del Congreso".

"La inmediata, oportuna y sincera actitud de los senadores de Juntos por el Cambio, a pocos minutos de ocurrido el atentado, donde firmó una declaración conjunta con el bloque del Frente de Todos, no solo reflejó su total ausencia de especulación en torno a un hecho de tamaña magnitud, sino que además marcó el camino adecuado para transmitir certidumbre a la sociedad", señaló el documento.

La misa en Luján aún sin la confirmación de Alberto Fernández

Respecto a la misa convocada por la intendencia de Luján en el santuario de Nuestra Señora de Luján, indicó que el presidente, Alberto Fernández, "invitó a todos los ministros" del Gabinete nacional a participar y precisó que el mandatario decidirá en las próximas horas si él mismo concurre.