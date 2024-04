Aumento a senadores: LLA y el PRO presentarán proyectos para dar marcha atrás con el "dietazo"

También el PRO presentará un proyecto de resolución para dejar sin efecto el incremento de las dietas. “Desde nuestro bloque presentamos un proyecto de resolución para dejar sin efecto el aumento de la dieta de los senadores votada en el día de ayer”, indicó el bloque amarillo en un comunicado.

Solamente los senadores de La Libertad Avanza, del PRO y un puñado de la UCR no levantaron la mano, pero fueron mayoría quiénes sí lo hicieron para recomponer los salarios atrasados.

La Libertad Avanza y el PRO no tendrán el camino fácil para lograr desarmar el aumento, ya que sumando ambas bancadas solamente juntan 13 votos sobre un total de 72. Podrían juntar algunos votos más de radicales que se expresaron en sintonía como Mariana Juri, Rodolfo Suárez y Carolina Losada, pero seguirían estando muy lejos de una mayoría.

Pese a que los senadores oficialistas no levantaron la mano en la votación a mano alzada, no formalizaron su voto de rechazo, que es lo que exige el reglamento parlamentario. Por lo tanto, no hubo votos por la negativa en el acta oficial de la votación.

Ezequiel-Atauche-jefe-de-bloque-LLA.webp Ezequiel Atauche, titular de la bancada libertaria en senadores. (Foto: archivo)

El oficialismo no quiere un “acto para la tribuna”

"Como bloque, teníamos dos opciones: irnos o quedarnos. Consideramos que irnos era una expresión de una suerte de abstención de decir ‘no participo’. Lo que dicen las reglas de buena fe del Senado es que, si no levantás la mano, el voto es negativo, y si levantas la mano, es positivo”, justificó Atauche en declaraciones radiales.

“(Levantar) las manos son formalidades que no hacen al hecho de que nosotros estamos en la lucha en contra de este aumento, no porque no sea algo justo, sino porque no es el momento. Estamos muy tranquilos de nuestra expresión”, siguió el jujeño.

El jefe del bloque libertario aclaró que la postura del bloque libertario y de aliados como el PRO “no es algo para la tribuna”, ya que “estamos presentado un proyecto de ley”.