Axel Kicillof obtuvo la sanción de la Ley de Financiamiento que lo autorizó para tomar nueva deuda

La Cámara de Senadores bonaerense sancionó el proyecto del Poder Ejecutivo este jueves a la madrugada. La Ley de Financiamiento habilita al Ejecutivo provincial a tomar deuda por hasta 3.685 millones de dólares.

La Cámara de Diputados logró los dos tercios de los votos presentes para aprobar esa solicitud de deuda, que incluye emisión de Letras del Tesoro y cuatro endeudamientos:

  • Para la administración central
  • Para el ejecutivo
  • Para la empresa AUBASA
  • Para Buenos Aires Energía.

La aprobación se dio tras casi diez horas de negociaciones, reclamos cruzados y definiciones entre oficialismo y oposición.

De esta forma, la Provincia se garantizaría los fondos para el pago de los aguinaldos de unos 550.000 empleados públicos en diciembre.

kicillof proyecto de ley 2

Días previos, el gobernador insistió en que la Ley de Financiamiento es imprescindible para evitar que se agrave la situación social de los sectores más afectados por “el modelo económico nacional”.

Aseguró que la Nación “ha quitado y retraído recursos obligatorios, que están consagrados legalmente”, y señaló que no se están girando fondos vinculados a “la seguridad y la compensación del transporte”.

Recordó, además, que la aprobación de la toma de deuda por la Legislatura habilita a la Provincia a “seguir cumpliendo con sus obligaciones sin agravar las privaciones de los bonaerenses que están siendo golpeados por el modelo económico nacional”.

Kicillof explicó que "tras haber reducido la carga de la deuda que recibimos y de los intereses, no estamos pidiendo fondos extraordinarios ni estamos tomando nueva deuda para obras faraónicas”, dijo. Y agregó que el objetivo es “cubrir los vencimientos y sostener el normal funcionamiento de la provincia”, lo que, dijo, “debería ser un trámite”.

“La deuda no va a subir ni bajar, va a mantenerse en los niveles actuales”, apuntó y señaló que la ley prevé un fondo destinado a los municipios "por el equivalente al 8% del total de los recursos que provengan de la ley".

En sintonía, garantizó: "Por más dificultades que tengamos, en la Provincia no vamos a actuar con negligencia o desprecio: la respuesta nunca va a ser que no hay plata, sino analizar qué podemos hacer para acompañar a los que sufren”.

