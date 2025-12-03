Santilli retoma las charlas con gobernadores y tendrá un encuentro clave de cara a las discusiones parlamentarias
Tras festejar haber conseguido la primera minoría en el Congreso, el Gobierno reconoce que “hay que seguir trabajando” en busca de apoyos porque los proyectos de Presupuesto 2026 y Reforma Laboral no están garantizados. ¿A quién recibe Santilli en Casa Rosada?
A días de la convocatoria de Milei a sesiones extraordinarias, Diego Santilli sigue con la ronda con gobernadores en busca de apoyo al Presupuesto y la reforma laboral. Este jueves es el turno de Jorge Macri. Foto: Archivo.
El ministro del Interior, Diego Santilli, continúa este jueves la ronda de negociaciones con los gobernadores en busca de aliados para alcanzar los 129 votos que necesita para sancionar los proyectos de Presupuesto 2026 y de Reforma Laboral, las dos prioridades de Javier Milei para arrancar las sesiones extraordinarias este 10 de diciembre. Santilli convocó a su despacho de la Casa Rosada al jefe de Gobierno porteño, y socio del PRO, Jorge Macri.
Tal como había anticipado A24.com, la estrategia de Santilli apuesta a negociar con gobernadores peronistas y aliados del kirchnerismo, dispuestos a romper los bloques peronistas en ambas cámaras del Congreso.
Logrado ese primer paso, en la Casa Rosada especulan con la posibilidad de que bloques pequeños que ya actúan separados en la Cámara de Diputados, apoyen los proyectos del Gobierno a cambio de conseguir beneficios de financiamiento y obras para sus provincias.
Santilli recibe a Jorge Macri
Según confirmaron fuentes del Gobierno a A24.com, en la cumbre con Jorge Macri, Santilli planteará los mismos temas que viene dialogando con los 16 gobernadores de los 20 que firmaron el Pacto de Mayo y que ya pasaron por la Casa Rosada para buscar apoyo a los proyectos del Gobierno, a cambio que la nación incluya en el Presupuesto 2026 las partidas de coparticipación atrasadas.
En Casa Rosada ya recibió a Nacho Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Leandro Zdero (Chaco) y Alberto Weretilneck (Río Negro).
Además estuvo en Entre Ríos con Rogelio Frigerio, en Mendoza con Alfredo Cornejo (y otros), en Misiones con Hugo Passalacqua, en Santiago del Estero con Gerardo Zamora, en Neuquén con Rolando Figueroa y en Corrientes con Gustavo Valdés.
Los próximos convocados, además de Macri, serán Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, Claudio Poggi, de San Luis, y el gobernador de La Pampa, Sergio Zillioto.
Del Consejo de Mayo a la cuenta regresiva para las sesiones extraordinarias
Este miércoles, antes de ir al Congreso para presenciar la jura de los nuevos diputados, Milei se reunió en Olivos con su asesor Santiago Caputo, para terminar de definir el temario de proyectos de reformas que se vienen en la segunda etapa libertaria.
Ahora resta que Milei presente la semana que viene -entre el 8 y 9 de diciembre- los proyectos de Presupuesto 2026 y reformas a las leyes laboral, tributaria, al Código Penal, la ley de glaciares y el blindaje a los dólares del colchón.
El Presidente evalúa dar un mensaje por cadena nacional para el 10 de diciembre, al cumplirse los dos primeros años de gestión.
Mientras con los gobernadores, el Gobierno busca destrabar las negociaciones por el Presupuesto y la reforma laboral, siguen las tensiones en la Casa Rosada con la CGT, por el rechazo de la central sindical al proyecto oficial.
Tras clausurar las reuniones del Consejo de Mayo sin acuerdo la semana pasada, Milei evalúa enviarla incluyendo algunos puntos planteados por los gremios, como una reforma laboral especial para menores de 30 años.