Santilli retoma las charlas con gobernadores y tendrá un encuentro clave de cara a las discusiones parlamentarias

Santilli recibe a Jorge Macri

Jorge Macri se reunirá con Luis Caputo para destrabar el pago de la coparticipación a la Ciudad Jorge Macri se reunirá con Luis Caputo para destrabar el pago de la coparticipación a la Ciudad. (Foto: prensa Gobierno)

Según confirmaron fuentes del Gobierno a A24.com, en la cumbre con Jorge Macri, Santilli planteará los mismos temas que viene dialogando con los 16 gobernadores de los 20 que firmaron el Pacto de Mayo y que ya pasaron por la Casa Rosada para buscar apoyo a los proyectos del Gobierno, a cambio que la nación incluya en el Presupuesto 2026 las partidas de coparticipación atrasadas.

En Casa Rosada ya recibió a Nacho Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Leandro Zdero (Chaco) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

Además estuvo en Entre Ríos con Rogelio Frigerio, en Mendoza con Alfredo Cornejo (y otros), en Misiones con Hugo Passalacqua, en Santiago del Estero con Gerardo Zamora, en Neuquén con Rolando Figueroa y en Corrientes con Gustavo Valdés.

Los próximos convocados, además de Macri, serán Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, Claudio Poggi, de San Luis, y el gobernador de La Pampa, Sergio Zillioto.

Del Consejo de Mayo a la cuenta regresiva para las sesiones extraordinarias

Manuel Adorni volvió a reunir al Consejo de Mayo pero crece la polémica con la CGT que no avaló el proyecto de Reforma Laboral. Foto Presidencia.

Este miércoles, antes de ir al Congreso para presenciar la jura de los nuevos diputados, Milei se reunió en Olivos con su asesor Santiago Caputo, para terminar de definir el temario de proyectos de reformas que se vienen en la segunda etapa libertaria.

Ahora resta que Milei presente la semana que viene -entre el 8 y 9 de diciembre- los proyectos de Presupuesto 2026 y reformas a las leyes laboral, tributaria, al Código Penal, la ley de glaciares y el blindaje a los dólares del colchón.

El Presidente evalúa dar un mensaje por cadena nacional para el 10 de diciembre, al cumplirse los dos primeros años de gestión.

Milei cadena

Mientras con los gobernadores, el Gobierno busca destrabar las negociaciones por el Presupuesto y la reforma laboral, siguen las tensiones en la Casa Rosada con la CGT, por el rechazo de la central sindical al proyecto oficial.

Tras clausurar las reuniones del Consejo de Mayo sin acuerdo la semana pasada, Milei evalúa enviarla incluyendo algunos puntos planteados por los gremios, como una reforma laboral especial para menores de 30 años.