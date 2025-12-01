Axel Kicillof pidió que la Legislatura bonaerense apruebe el endeudamiento

Kicillof Magario Salón Dorado

Recordó, además, que la Legislatura aprobó el miércoles pasado dos de las tres iniciativas económicas enviadas por el Ejecutivo y remarcó que aún está pendiente la que habilita la toma de deuda. Según sostuvo, ese proyecto habilitaría a la provincia a “seguir cumpliendo con sus obligaciones sin agravar las privaciones de los bonaerenses que están siendo golpeados por el modelo económico nacional”.

Kicillof explicó que "tras haber reducido la carga de la deuda que recibimos y de los intereses, no estamos pidiendo fondos extraordinarios ni estamos tomando nueva deuda para obras faraónicas”, dijo. Y agregó que el objetivo es “cubrir los vencimientos y sostener el normal funcionamiento de la provincia”, lo que, dijo, “debería ser un trámite”.

“La deuda no va a subir ni bajar, va a mantenerse en los niveles actuales”, apuntó y señaló que el proyecto prevé un fondo destinado a los municipios "por el equivalente al 8% del total de los recursos que provengan de la ley". En sintonía, garantizó: "Por más dificultades que tengamos, en la Provincia no vamos a actuar con negligencia o desprecio: la respuesta nunca va a ser que no hay plata, sino analizar qué podemos hacer para acompañar a los que sufren”.

El gobernador señaló que ese cálculo asciende a más 350 mil millones de pesos y adelantó que “como los municipios necesitan certidumbre, hemos resuelto garantizar aproximadamente 250 mil millones de pesos en 5 pagos fijos y determinados por la ley para que cada uno de los intendentes puedan contar con esos recursos”.

Los cuestionamientos al Estado nacional

Kicillof volvió a cuestionar al Gobierno nacional al recordar el planteo presentado ante la Corte Suprema por “la quita de 13 billones de pesos” y afirmó que en estos años se enfrentó “una inédita situación en la que el Gobierno nacional busca asediar y ahogar financieramente a nuestra provincia”. Después de denunciar la falta de recurso, sostuvo que "a pesar de eso, la provincia nunca se detuvo y seguimos haciendo las obras que necesita nuestro pueblo: cuidamos la austeridad, pero con sensibilidad, sin trasladarla a los bonaerenses que sufren la crisis económica”.

En la parte final de su mensaje, sostuvo: “No estamos dispuestos a afrontar los vencimientos de deuda con recursos que se detraigan de los presupuestos para la salud y la educación”. Y planteó que la Legislatura debe intervenir “para evitar más sufrimiento del pueblo, y en favor del orden económico y social de nuestra provincia”.

Con el salón colmado por funcionarios, legisladores, intendentes, referentes sindicales y organismos de Derechos Humanos, el mandatario cerró con un pedido directo a los bloques legislativos, formulado “con sinceridad, con firmeza y convicción democrática”, para que acompañen “esta ley en favor de los intereses de 17 millones de bonaerenses”.