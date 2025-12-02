Con negociaciones de última hora, Kicillof insiste por el endeudamiento con un resultado incierto

Con esa primera cuestión, a priori, despejada aún restaban alcanzar los consensos por la conformación de los diferentes organismos como el Banco Provincia y la Corte Suprema de Justicia bonaerense. Fuentes conocedores de la interna peronista afirmaron a A24.com que esos cargos estarían acordados con la oposición y que el problema es a nivel interno: La Cámpora no estaría dispuesta a entregar esos cargos a la oposición y quiere conservarlos para sí.

Guerrera Legislatura

Pero, además, fuentes legislativas confirmaron a A24.com que a último momento también se incluyeron nuevas "negociaciones por las autoridades de la Cámara" baja que fueron elegidas este martes en la sesión preparatoria en la que juraron también los nuevos diputados. Y el resultado de esa designación es un indicio de a favor de quiénes se resuelven las tensiones: Alejandro Dichiara será el nuevo presidente, un dirigente cercano a Máximo Kirchner, que ya fue titular de la Cámara en 2024.

La vicepresidencia 1° quedó a cargo de quien hasta ahora la presidía, Alexis Guerrera, del Frente Renovador. Sin embargo, Guerrera volverá a estar al frente en 2027. De esa manera, el peronismo renovó la fórmula de los últimos dos años en la que alternaron Dichiara y Guerrera. Como uno de los restantes cinco vicepresidentes se eligió a Mariano Cascallares, hombre cercano a Kicillof.

El gobernador resignó así tener un nombre de peso propio para legislar en la Cámara baja. Fuentes cercanas a Cascallares confirmaron antes de la sesión en la Legislatura que el intendente de Almirante Brown era una de las opciones para encabezar ese cuerpo, finalmente descartada en medio de las negociaciones.

Las otras dos vicepresidencias del cuerpo quedaron para Agustín Forchieri del PRO y Juan Osaba de La Libertad Avanza y resta que se definan las otras dos faltantes.

La sesión de este miércoles

Pese a todo, fuentes de la Gobernación reconocieron a A24.com que el resultado de la sesión "está difícil" y que "no tenemos claro que vaya a salir" la ley de Financiamiento. "Se sigue negociando, veremos", agregaron como muestra de incertidumbre.

Vale recordar que el intento anterior del kicillofismo por tratar la ley fracasó el viernes pasado en la Cámara baja porque no se alcanzó el quorum. Y ahora la sesión extraordinaria convocada para este miércoles, que en principio, iba a ser a las 15 "se prorrogó sin horario". Todos síntomas de las tensiones en las negociaciones que anticipan cómo puede ser el desarrollo de la sesión en el recinto.