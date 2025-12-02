Con negociaciones de última hora, Kicillof insiste por el endeudamiento con un resultado incierto
Kicillof insistirá con la ley de Financiamiento, que le permite tomar deuda por US$3.035 millones para la provincia de Buenos Aires, pero la interna con La Cámpora impide garantizar un resultado seguro. Las negociaciones de último momento también incluyeron a las autoridades de la Cámara baja.
La Legislatura bonaerense será este miércoles el escenario donde la interna del peronismo se reavive a partir de un nuevo intento por aprobar la ley de Financiamiento, que reclama el gobernador Axel Kicillof. Las negociaciones continuaban hasta último momento, e incluso llegaron a incluir el nombramiento de las autoridades legislativas, lo que anticipa una jornada llena de incertidumbre y de desconfianza por la aprobación del endeudamiento de la provincia.
El jefe provincial pidió este lunes en una conferencia en la Casa de Gobierno bonaerense por la sanción de la normativa que le permite endeudarse por US$ 3.035 millones. Su sanción resulta clave para su gestión y la de los municipios. "No estamos pidiendo fondos extraordinarios, no pedimos nada diferente de lo que piden las provincias para su sostenimiento, esto debería ser prácticamente un trámite”, expresó el gobernador al atribuirle al gobierno nacional llevar adelante un "asedio financiero ilegal" hacia la provincia de Buenos Aires.
“Con sinceridad, firmeza y convicción democrática le pido a la Legislatura que vote esta ley en favor de los intereses de 17 millones de bonaerenses”, insistió Kicillof de forma pública y sumó otro elemento más a la negociación a contrarreloj al hacer referencia al fondo que se crearía para distribuir el 8% del total de los recursos que provengan por el endeudamiento para distribuir a los 135 municipios.
De ese monto que equivale aproximadamente a más de $340.000 millones, el gobernador ofreció que $250.000 millones lleguen a los jefes comunales sin que eso se encuentre atado a la toma de deuda: "Como los municipios necesitan certidumbre, hemos resuelto garantizar $250.000 millones en cinco pagos fijos y determinados por la ley para que cada intendente pueda contar con esos recursos, más allá del nivel y volumen de la colocación de deuda. De esta forma garantizamos que el primer escalón de gobierno pueda organizar sus cuentas públicas durante el período que viene".
Con esa primera cuestión, a priori, despejada aún restaban alcanzar los consensos por la conformación de los diferentes organismos como el Banco Provincia y la Corte Suprema de Justicia bonaerense. Fuentes conocedores de la interna peronista afirmaron a A24.com que esos cargos estarían acordados con la oposición y que el problema es a nivel interno: La Cámpora no estaría dispuesta a entregar esos cargos a la oposición y quiere conservarlos para sí.
Pero, además, fuentes legislativas confirmaron a A24.com que a último momento también se incluyeron nuevas "negociaciones por las autoridades de la Cámara" baja que fueron elegidas este martes en la sesión preparatoria en la que juraron también los nuevos diputados. Y el resultado de esa designación es un indicio de a favor de quiénes se resuelven las tensiones: Alejandro Dichiara será el nuevo presidente, un dirigente cercano a Máximo Kirchner, que ya fue titular de la Cámara en 2024.
La vicepresidencia 1° quedó a cargo de quien hasta ahora la presidía, Alexis Guerrera, del Frente Renovador. Sin embargo, Guerrera volverá a estar al frente en 2027. De esa manera, el peronismo renovó la fórmula de los últimos dos años en la que alternaron Dichiara y Guerrera. Como uno de los restantes cinco vicepresidentes se eligió a Mariano Cascallares, hombre cercano a Kicillof.
El gobernador resignó así tener un nombre de peso propio para legislar en la Cámara baja. Fuentes cercanas a Cascallares confirmaron antes de la sesión en la Legislatura que el intendente de Almirante Brown era una de las opciones para encabezar ese cuerpo, finalmente descartada en medio de las negociaciones.
Las otras dos vicepresidencias del cuerpo quedaron para Agustín Forchieri del PRO y Juan Osaba de La Libertad Avanza y resta que se definan las otras dos faltantes.
La sesión de este miércoles
Pese a todo, fuentes de la Gobernación reconocieron a A24.com que el resultado de la sesión "está difícil" y que "no tenemos claro que vaya a salir" la ley de Financiamiento. "Se sigue negociando, veremos", agregaron como muestra de incertidumbre.
Vale recordar que el intento anterior del kicillofismo por tratar la ley fracasó el viernes pasado en la Cámara baja porque no se alcanzó el quorum. Y ahora la sesión extraordinaria convocada para este miércoles, que en principio, iba a ser a las 15 "se prorrogó sin horario". Todos síntomas de las tensiones en las negociaciones que anticipan cómo puede ser el desarrollo de la sesión en el recinto.