El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires confirmó las fechas clave del calendario escolar 2026 y ya dejó definido cómo será el próximo ciclo lectivo para los niveles inicial, primario y secundario.
El Ministerio de Educación porteño confirmó que el ciclo lectivo 2026 tendrá 190 días obligatorios. Además, el Gobierno nacional ratificó las nuevas cargas horarias mínimas para todo el país.
Calendario escolar 2026: cuándo empiezan y terminan las clases en la Ciudad de Buenos Aires
Con esta planificación, tanto estudiantes como docentes y familias pueden empezar a organizar el año académico con anticipación, en línea con lo que resolvió el Consejo Federal de Educación.
Según informó el Gobierno porteño, las clases comenzarán en momentos distintos según el nivel. Los jardines de infantes y las escuelas primarias iniciarán el miércoles 25 de febrero, mientras que las secundarias lo harán el lunes 2 de marzo. Aun con esta diferencia en el arranque, los tres niveles terminarán el mismo día: el viernes 18 de diciembre.
La Ciudad también confirmó que el receso invernal se realizará entre el 20 y el 31 de julio, respetando la estructura tradicional de dos semanas de pausa durante el invierno.
El Consejo Federal de Educación planifica los calendarios escolares con 190 días de clases (Foto: Freepik)
El ciclo lectivo 2026 contará con 190 días de clases, cumpliendo con la resolución 484/24 del Consejo Federal de Educación:
En caso de que no se cumpla la carga horaria mínima, las escuelas deberán implementar medidas de recuperación para garantizar el cumplimiento.
A nivel país, los calendarios se planifican respetando los días de clase efectivos, considerados como aquellos en los que se completan al menos 4 horas reloj de actividades pedagógicas.
