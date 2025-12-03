Las explosivas declaraciones de Araceli González contra Adrián Suar y Griselda Siciliani: "Para mi está..."
Araceli González fue contundente en LAM y lanzó fuertes críticas contra Adrián Suar y Griselda Siciliani. Sus declaraciones llegaron justo antes de su esperado regreso a El Trece, donde este 3 de diciembre tendrá una entrevista con Mario Pergolini luego de diez años fuera del canal.
3 dic 2025, 22:50
Las explosivas declaraciones de Araceli González contra Adrián Suar y Griselda Siciliani: "Para mi está..."
Araceli González volverá a Canal 13 después de diez años para participar de Otro Día Perdido, el ciclo de entrevistas que conduce Mario Pergolini, y su regreso ya empezó a levantar temperatura. No se trata de una aparición más: su vuelta a la pantalla tras una década de distancia y con una tensión que nunca se terminó con Adrián Suar.
Es de público conocimiento que la relación entre la actriz y el productor —su expareja y padre de su hijo, Tomás Kirzner— no terminó de la mejor manera. Según ella misma ha contado, gran parte del distanciamiento responde más a actitudes del productor que a decisiones propias.
Un panorama similar se dio con Griselda Siciliani. La tensión entre ambas se encendió años atrás, además, de acusarla de "roba maridos" cuando Araceli sintió que la actriz ninguneó a Fabián Mazzei, su actual marido, poniendo en duda su capacidad actoral. Aquella frase desafortunada quedó marcada y, desde entonces, el vínculo nunca volvió a recomponerse. E
“Para mí, Canal 13 es… Canal 13. Lo que sí sé es que cuando yo elijo, es mi casa, mi familia. Me encontré con todos los que trabajaba en esa época", explicó en primera instancia la actriz acerca de cómo fue su regreso a la señal.
Por otro lado, se refirió también al vínculo con su exesposo: “No es nuestro tema. Hablé con Suar y le dije todo lo que le tenía que decir. Con todo el mundo, divino; pero conmigo, no. Él dijo que no éramos familia. ¿Qué te sorprende? Para mí está todo bien, tuve un hijo hermoso”. Y sumó, tirándole un palito: "Si vos me ves que Adrián se va del canal y yo vuelvo… entonces había un tema y te lo está respondiendo la vida"
"Con Griselda no tengo relación, no la conozco. No tengo problema con nada. Yo lo único que quiero es tener lo que tengo, dos hijos hermosos que hacen su propio trabajo, su huella", concluyó sobre el vínculo con Siciliani y también, dejando sentado sus objetivos personales.
Embed
Que dijo Griselda Siciliani de Fabián Mazzei
La tensión entre Araceli González y Griselda Siciliani renació años atrás, cuando la actriz criticó públicamente a Fabián Mazzei, actual esposo de Araceli, en 2017. A raíz de esos comentarios, González sintió que Siciliani había menospreciado la trayectoria y la capacidad actoral de Mazzei, lo que derivó en un fuerte malestar que todavía hoy resuena.
En aquel momento, Griselda estaba en pareja con Adrián Suar, expareja de Araceli, y la situación se volvió aún más sensible. Según la propia González, la intervención de en temas que involucraban su vida personal y su relación pasada con Suar resultó fuera de lugar.
Molesta por la crítica hacia Mazzei, Araceli expresó que el comentario de Siciliani había sido injusto y despectivo, remarcando que su marido era un actor con una larga carrera y merecía respeto. Desde entonces, esa herida nunca terminó de cerrarse y cada vez que la interna se menciona, vuelve a surgir aquel episodio que marcó un antes y un después en su relación.