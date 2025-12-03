En vivo Radio La Red
Política
Axel Kicillof
Legislatura
LEGISLATURA BONAERENSE

Kicillof va por otro intento en la Legislatura bonaerense para aprobar el endeudamiento

Con un camino plagado de negociaciones internas y externas, el kicillofismo quiere sancionar la ley de Financiamiento que le permite contraer un endeudamiento por unos US$ 3.035 millones.

Kicillof va por otro intento en la Legislatura bonaerense para aprobar el endeudamiento
Leé también Cruces y dudas entre Kicillof y La Cámpora por la sesión que debe tratar el endeudamiento en la Provincia
cruces y dudas entre kicillof y la campora por la sesion que debe tratar el endeudamiento en la provincia

Se suponía que la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados debía arrancar a las 15 pero tal como adelantó A24.com su inicio tenia una "prórroga sin hora". Pasadas las 21 de este miércoles todavía no habría arrancado el tratamiento de la iniciativa que resulta fundamental para el gobernador.

A las 15.15, el presidente saliente de la Cámara Baja, Alexis Guerrera, abrió la sesión solo con diputados peronistas en sus bancas y la legisladora Marcela Basualdo pidió un cuarto intermedio sin hora que fue concedido.

Kicillof proyecto de ley

Una serie de negociaciones previas llevó adelante el kicillofismo con propios y ajenos, que fondos garantizados para los intendentes por el mismo gobernador con la creación de un fondo de 250.000 millones de pesos, equivalente al 8% del endeudamiento que se quiere solicitar.

Las tratativas también incluyeron la designación de las autoridades legislativas, cuya presidencia quedó para Alejandro Dichiara de La Cámpora en 2026 mientras que la vicepresidencia 1° quedó a cargo de, Alexis Guerrera, del Frente Renovador. En contrapartida, Mariano Cascallares, hombre de Kicillof, quedó relegado a una de las cinco vicepresidencias junto a la oposición.

Otro de los puntos más sensibles de la definición se centra en la ampliación del directorio del Banco Provincia, elemento con el que el kicillofismo sumaría el acompañamiento de sectores de la oposición pero que generaba resistencias de parte de La Cámpora, que según fuentes conocedoras de la interna peronista confiaron a A24.com quería conservar esos cargos para el oficialismo.

El largo camino de disputas y tratativas que llevaron al oficialismo a ensayar un nuevo intento por aprobar el endeudamiento, se replica en la antesala de la sesión. Cabe resalta que el viernes pasado fracasó un intento similar por no lograr quorum y que la sanción de la normativa requiere que el oficialismo reúna dos tercios de los votos en ambas cámaras. Eso implica conseguir 31 voluntades en el Senado y 61 en Diputados.

La sesión extraordinaria prevista para este miércoles estará a cargo de Alexis Guerrera, quien continuará al frente de la Cámara baja hasta el recambio del 10 de diciembre.

