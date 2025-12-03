Kicillof va por otro intento en la Legislatura bonaerense para aprobar el endeudamiento

Las tratativas también incluyeron la designación de las autoridades legislativas, cuya presidencia quedó para Alejandro Dichiara de La Cámpora en 2026 mientras que la vicepresidencia 1° quedó a cargo de, Alexis Guerrera, del Frente Renovador. En contrapartida, Mariano Cascallares, hombre de Kicillof, quedó relegado a una de las cinco vicepresidencias junto a la oposición.

Otro de los puntos más sensibles de la definición se centra en la ampliación del directorio del Banco Provincia, elemento con el que el kicillofismo sumaría el acompañamiento de sectores de la oposición pero que generaba resistencias de parte de La Cámpora, que según fuentes conocedoras de la interna peronista confiaron a A24.com quería conservar esos cargos para el oficialismo.

El largo camino de disputas y tratativas que llevaron al oficialismo a ensayar un nuevo intento por aprobar el endeudamiento, se replica en la antesala de la sesión. Cabe resalta que el viernes pasado fracasó un intento similar por no lograr quorum y que la sanción de la normativa requiere que el oficialismo reúna dos tercios de los votos en ambas cámaras. Eso implica conseguir 31 voluntades en el Senado y 61 en Diputados.

La sesión extraordinaria prevista para este miércoles estará a cargo de Alexis Guerrera, quien continuará al frente de la Cámara baja hasta el recambio del 10 de diciembre.