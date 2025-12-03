El Gobierno anunció a los jefes que integrarán la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas

La asunción de Presti

El gobierno aseguró que “no hay incompatibilidades” para que un militar asuma el cargo político de ministro de Defensa, en el Gabinete de Javier Milei, y confirmó el día que asumirá el jefe del Ejército, Carlos Presti, en reemplazo del saliente y electo diputado nacional, Luis Petri.

Tras participar del acto de jura de su colega de Seguridad, Alejandra Monteoliva, este martes, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el ministro de Defensa, Luis Petri, defendió la designación del jefe del Ejército en su reemplazo, y vinculó las críticas al kirchnerismo.

“No hay ninguna polémica. Nosotros nos sentimos orgullosos de que un militar, un teniente general, Carlos Andrés Presti, quien nos acompañó como jefe del Ejército desde el 10 de diciembre hoy se haga cargo del Ministerio de Defensa”, planteó.

“Sin lugar a dudas, a los kirchneristas les molesta porque les gustaba poner montoneros, a nosotros nos gusta poner militares”, respondió Petri, antes de confirmar ante la consulta de A24.com, que presentará su renuncia sobre la fecha de asumir como diputado nacional electo por Mendoza, el próximo 10 de diciembre.

Petri minimizó las críticas de sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos que cuestionan la incorporación de u militar al Gobierno después de 42 años de democracia: "Ya teníamos secretario de Defensa al ex jefe del Ejército, mucho del equipo de mi gestión era personal militar, no hay ningún tipo de incompatibilidad, puede participar de los procesos centrales de decisiones y el comandante en jefe así lo ha dispuesto”, dijo en referencia a la decisión del presidente Javier Milei.

Petri dijo que “hay que dejar de perseguir a las fuerzas por portación de apellido”, cuando se lo consultó sobre los antecedentes del padre del actual jefe del Ejército y designado ministro de Defensa, Roque Carlos Alberto Presti, en causas judiciales por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, cuando cumplía funciones como jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 7 de La Plata.