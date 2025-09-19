En vivo Radio La Red
Axel Kicillof reunió a los candidatos de Fuerza Patria y llamó a "ponerle un freno a Milei" en la campaña

El gobernador bonaerense encabezó un encuentro en Ensenada con referentes peronistas. Pidió redoblar esfuerzos en la recta final a las elecciones de octubre y aseguró que “el peronismo está de pie”.

En la previa de la movilización en apoyo a CFK

En la previa de la movilización en apoyo a CFK, Kicillof reunió al peronismo en una cumbre en Ensenada (Foto: @Kicillof).

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes un acto con candidatos a diputados nacionales, intendentes, legisladores y ministros del gabinete provincial de Fuerza Patria. El encuentro se realizó en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias (SOSBA), en la localidad de Ensenada, y tuvo como objetivo definir los lineamientos de la recta final de la campaña electoral.

“Vamos a militar la lista de Fuerza Patria con la tranquilidad de saber que llevamos al Congreso diputados y diputadas que le van a poner el freno a Milei”, afirmó Kicillof, y agregó: “Acá nadie se desmoviliza. Tenemos que seguir trabajando cerca de la gente y demostrar una vez más que el peronismo está de pie”.

En el mismo sentido, el exministro de Defensa Jorge Taiana advirtió sobre la importancia de la elección: “No estamos enfrentando a un adversario menor, sino a un Gobierno de ultraderecha que vino a destruir los derechos conquistados por nuestro pueblo. Frente a ello, se necesitan diputados nacionales como los de Fuerza Patria, con firmeza y convicción para no traicionar nunca el voto popular”.

El dirigente social Juan Grabois también tomó la palabra y planteó la necesidad de redoblar la militancia de cara a las elecciones generales: “Debemos duplicar los esfuerzos para demostrar que Fuerza Patria representa a quienes no queremos este modelo de deshumanización que lleva adelante el Gobierno nacional”, expresó.

En la previa de la movilización en apoyo a CFK, Kicillof reunió al peronismo en una cumbre en Ensenada (Foto: @Kicillof)

Jimena López y Teresa García: unidad y rechazo al Gobierno nacional

Por su parte, la candidata a diputada Jimena López remarcó que el espacio político tiene “el enorme desafío de construir una oposición potente, proactiva y que abrace a nuestro pueblo”. Y agregó: “Provenimos de diferentes lugares y tenemos matices, pero sabemos muy bien quién es nuestro adversario, y eso es fundamental para alcanzar una nueva victoria”.

En el cierre, la senadora Teresa García recordó el resultado de las últimas elecciones: “El 7 de septiembre la sociedad dio un claro gesto de rechazo al Gobierno nacional y lo expresó en las urnas. Es hora de fortalecer esa expectativa y volver a ser el vehículo para recuperar la Patria”.

La amplia mesa del evento.

Marcha por Cristina Kirchner libre

La reunión de este viernes se dio un día antes de lo que será la movilización convocada por el cristinismo para mañana sábado bajo el eslogan “#CristinaLibre, 100 días de injusticia”. El espacio “Argentina con Cristina” apuesta a hacer una convocatoria masiva para respaldar a la ex presidenta, quien ya lleva 100 días en prisión domiciliaria en su domicilio de San José 1111.

Este viernes, antes de que empiece el encuentro en Ensenada, desde el Movimiento Derecho al Futuro que encabeza Kicillof y que integran buena parte de los intendentes y ministros que apuestan a la conducción política del gobernador, se confirmó la presencia sectorial en el encuentro en favor de CFK.

