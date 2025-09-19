Axel Kicillof reunió a los candidatos de Fuerza Patria y llamó a "ponerle un freno a Milei" en la campaña

HXIIGKKZX5EGBDBB2464HK57OA En la previa de la movilización en apoyo a CFK, Kicillof reunió al peronismo en una cumbre en Ensenada (Foto: @Kicillof)

Jimena López y Teresa García: unidad y rechazo al Gobierno nacional

Por su parte, la candidata a diputada Jimena López remarcó que el espacio político tiene “el enorme desafío de construir una oposición potente, proactiva y que abrace a nuestro pueblo”. Y agregó: “Provenimos de diferentes lugares y tenemos matices, pero sabemos muy bien quién es nuestro adversario, y eso es fundamental para alcanzar una nueva victoria”.

En el cierre, la senadora Teresa García recordó el resultado de las últimas elecciones: “El 7 de septiembre la sociedad dio un claro gesto de rechazo al Gobierno nacional y lo expresó en las urnas. Es hora de fortalecer esa expectativa y volver a ser el vehículo para recuperar la Patria”.

UFLV56CZ6RE3TFNXLGX7NKYAMY La amplia mesa del evento.

Marcha por Cristina Kirchner libre

La reunión de este viernes se dio un día antes de lo que será la movilización convocada por el cristinismo para mañana sábado bajo el eslogan “#CristinaLibre, 100 días de injusticia”. El espacio “Argentina con Cristina” apuesta a hacer una convocatoria masiva para respaldar a la ex presidenta, quien ya lleva 100 días en prisión domiciliaria en su domicilio de San José 1111.

Este viernes, antes de que empiece el encuentro en Ensenada, desde el Movimiento Derecho al Futuro que encabeza Kicillof y que integran buena parte de los intendentes y ministros que apuestan a la conducción política del gobernador, se confirmó la presencia sectorial en el encuentro en favor de CFK.