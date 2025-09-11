En vivo Radio La Red
El Gobierno de Axel Kicillof todavía no recibió invitación a la mesa federal de Milei

Desde el entorno de Axel Kicillof remarcaron que no han tenido “nuevos contactos” por parte del Gobierno nacional para reunirse con Javier Milei. Aunque reclamaron un diálogo institucional, advirtieron que no es algo que “estén esperando”.

por Marina Jiménez Conde |
El Gobierno de Axel Kicillof todavía no recibió invitación a la mesa federal de Milei

El Gobierno nacional puso en marcha la denominada mesa política nacional con una reunión con tres gobernadores cercanos a su gestión, mientras mantiene cerrado el diálogo con otras, como la provincia de Buenos Aires. El gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien tras la victoria electoral del peronismo le reclamó al presidente Javier Milei que lo contactara para "ponerse de acuerdo", sigue sin ser convocado por el oficialismo nacional.

Axel Kicillof, el gran ganador de la elección en la provincia de Buenos Aires (Foto: captura de TV).

"No hubo una nueva comunicación del gobierno con nosotros", revelaron fuentes cercanas a Kicillof en diálogo con A24.com y reiteraron que el "único mensaje" recibido por el gobernador bonaerense fue de parte del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la misma noche del domingo para hacerle llegar sus felicitaciones. Esas mismas fuentes sostuvieron que sí hubo contacto posterior de Francos con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien es la mano derecha de Kicillof. También el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, "le escribió" a Bianco, indicaron.

La puesta en marcha dela mesa nacional con gobernadores

El Gobierno mantuvo esta tarde en la Casa Rosada una reunión para estrenar la mesa política federal con los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero; de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Como representantes de las autoridades nacionales estuvieron Francos y Catalán, a los que se sumó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Sobre ese encuentro, analizaron desde el entorno de Kicillof que el Gobierno va "a ir por ese lado", en referencia a la presencia de jefes provinciales cercanos al oficialismo nacional, y plantearon que la convocatoria "no es algo que estemos esperando".

Aunque sostuvieron que sí les "gustaría" ser convocados porque "institucionalmente corresponde que el presidente se junte con el gobernador de la provincia más importante del país", en un tono similar al planteado por Kicillof en su discurso del domingo.

Otros sectores cercanos al Gobierno bonaerense, consultados por A24.com, señalaron que la "reunión de hoy era para gobernadores afines, la provincia no fue invitada" y respondieron sobre Kicillof que "si es para trabajar, cuenten con él, pero si es solo para la foto, que no lo esperen", postura que el gobernador ha dejado de manifiesto ya en otras oportunidades.

Respecto a la relación que el bonaerense mantiene con el resto de los gobernadores, desde el kicillofismo aseguraron que "siempre ha sido buena" en el plano "institucional" y destacaron el "espíritu federal" de Axel en momentos que le "han solicitado ayuda". "Por supuesto que con los gobernadores peronistas el diálogo es más corriente, es más fluido y tenemos muchísimas cosas en común", diferenciaron.

Además, destacaron que tras la victoria del domingo, Kicillof fue saludado "por la gran mayoría" de los integrantes del grupo de WhatsApp en el que están los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. "En el caso de Jorge Macri, también lo llamó", especificaron.

Por Marina Jiménez Conde
