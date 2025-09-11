El Gobierno de Axel Kicillof todavía no recibió invitación a la mesa federal de Milei

catalan

Aunque sostuvieron que sí les "gustaría" ser convocados porque "institucionalmente corresponde que el presidente se junte con el gobernador de la provincia más importante del país", en un tono similar al planteado por Kicillof en su discurso del domingo.

Otros sectores cercanos al Gobierno bonaerense, consultados por A24.com, señalaron que la "reunión de hoy era para gobernadores afines, la provincia no fue invitada" y respondieron sobre Kicillof que "si es para trabajar, cuenten con él, pero si es solo para la foto, que no lo esperen", postura que el gobernador ha dejado de manifiesto ya en otras oportunidades.

Respecto a la relación que el bonaerense mantiene con el resto de los gobernadores, desde el kicillofismo aseguraron que "siempre ha sido buena" en el plano "institucional" y destacaron el "espíritu federal" de Axel en momentos que le "han solicitado ayuda". "Por supuesto que con los gobernadores peronistas el diálogo es más corriente, es más fluido y tenemos muchísimas cosas en común", diferenciaron.

Además, destacaron que tras la victoria del domingo, Kicillof fue saludado "por la gran mayoría" de los integrantes del grupo de WhatsApp en el que están los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. "En el caso de Jorge Macri, también lo llamó", especificaron.