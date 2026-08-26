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Alejandro Stoessel rompió el silencio tras la explosiva auditoría de Tini y sorprendió con su reacción

Pilar Smith contó en LAM la charla que mantuvo con gente cercana a Alejandro Stoessel tras conocerse de la suma económica que lo distancia de Tini.

26 ago 2026, 08:45
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Alejandro Stoessel rompió el silencio tras la explosiva auditoría de Tini y sorprendió con su reacción

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Alejandro Stoessel rompió el silencio tras la explosiva auditoría de Tini y sorprendió con su reacción

En el programa Primicias Ya se conoció de la audotoría que inició tiempo atrás Tini Stoessel para saber con exactitud la realidad de su estado patrimonial y ganancias donde su padre Alejandro Stoessel figura como titular o socio principal.

Esto se dio en medio de los rumores que hace meses circulan de algunos cortocircuitos entre los dos y en la previa al casamiento de la cantante con el futbolista Rodrigo De Paul.

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En medio del revuelo, Pilar Smith contó en LAM (América Tv) cuál fue la reacción de Alejandro Stoessel por este tema al contactarse con gente cercana a su entorno, conociéndose un testimonio que suma aún más datos.

“Yo hablé con un amigo de Stoessel y había hablado con él. El amigo me dice ‘Tini está ordenando todo su patrimonio para la boda, tiene que determinar claramente sus bienes propios antes de casarse’", precisó la periodista.

Y puso en contexto sobre esa respuesta: "Como que todo esto tiene que ver con el casamiento y con un trámite que tiene que ver con ella”.

“Si pone un auditor, no sabía cuáles eran sus bienes”,´observó Ángel de Brito. “Imaginate todo lo que tiene y todas las campañas, todo lo que mostraron hoy, evidentemente ella necesita ordenarlo”, agregó Smith.

Cómo está la relación entre Tini Stoessel y su padre Alejandro

En ese sentido, Pilar Smith comentó en LAM que la fuente consultada cercana a Alejandro Stoessel le indica que no existe conflicto entre padre e hija sino que se encuentran en una etapa de "transición".

“Esto me lo dice un amigo de Alejandro que habló con él: no hay conflictos con él, sí hay una transición pero ellos se hablan”, explicó la periodista.

Y agregó sobre cuál fue la reacción del padre de Tini Stoessel al ver la noticia por todos los medios: “’Alejandro, hoy cuando volvió de hematólogo, vio muchas noticias y se ríe. Muchas malas interpretaciones y mucho invento’”, indicó.

"También me dicen que Tini pidió el dinero y se hizo una casa en Tigre en cuanto a esto de que no pudo hacer nada con su dinero", cerró Pilar Smith por la disponibilidad de la artista para manejar sus ganancias.

     

 

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