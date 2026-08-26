Alejandro Stoessel rompió el silencio tras la explosiva auditoría de Tini y sorprendió con su reacción

Y puso en contexto sobre esa respuesta: "Como que todo esto tiene que ver con el casamiento y con un trámite que tiene que ver con ella”.

“Si pone un auditor, no sabía cuáles eran sus bienes”,´observó Ángel de Brito. “Imaginate todo lo que tiene y todas las campañas, todo lo que mostraron hoy, evidentemente ella necesita ordenarlo”, agregó Smith.

Cómo está la relación entre Tini Stoessel y su padre Alejandro

En ese sentido, Pilar Smith comentó en LAM que la fuente consultada cercana a Alejandro Stoessel le indica que no existe conflicto entre padre e hija sino que se encuentran en una etapa de "transición".

“Esto me lo dice un amigo de Alejandro que habló con él: no hay conflictos con él, sí hay una transición pero ellos se hablan”, explicó la periodista.

Y agregó sobre cuál fue la reacción del padre de Tini Stoessel al ver la noticia por todos los medios: “’Alejandro, hoy cuando volvió de hematólogo, vio muchas noticias y se ríe. Muchas malas interpretaciones y mucho invento’”, indicó.

"También me dicen que Tini pidió el dinero y se hizo una casa en Tigre en cuanto a esto de que no pudo hacer nada con su dinero", cerró Pilar Smith por la disponibilidad de la artista para manejar sus ganancias.