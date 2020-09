Berni quedó ratificado como ministro de Seguridad aunque le piden una autocrítica: "Algo falló en la cadena de mando"

El anuncio del gobernador Axel Kicillof junto al ministro de Seguridad, Sergio Berni como ministro de Seguridad. (Foto: Gobernación)

Sergio Berni fue ratificado en su cargo de ministro de Seguridad bonaerense, luego de que el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof anunciaran medidas que terminaron por levantar las protestas de la Policía bonaerense que mantuvieron en vilo a la sociedad durante los últimos tres días.

El saludo que ratificó a Sergio Berni como ministro de Seguridad,

Primero recibió el apoyo del presidente Alberto Fernández, que esta mañana en declaraciones a Radio Con Vos dijo que “sería injusto responsabilizar de todo el conflicto a Sergio Berni. Pese a las diferencias, hay que reconocerle que estuvo todo el tiempo en La Matanza tratando de contener que el conflicto no se desmadre”.

Una hora más tarde, en el acto oficial en La Plata, el gobernador Axel Kicillof lo sentó a su lado, para anunciar el plan integral de seguridad que dio en respuesta a los reclamos de recomposición salarial de los policías, en una ratificación al ministro que quedó materializada en una foto con el saludo final, triunfante, entre ambos funcionarios.

En el acto en el Salón Dorado de la Gobernación, también estuvo presente Máximo Kirchner, jefe del bloque de diputados del FdT e hijo de la verdadera madrina política de Berni, la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Hasta los intendentes del PJ bonaerense salieron a apoyar la continuidad, al menos por ahora, del cuestionado ministro de Seguridad, pese a que ayer manifestaron al presidente en la Residencia de Olivos su preocupación sobre los riesgos de anarquía que se vivió en algunos distritos del conurbano, ante el “corte de la cadena de mando” en la mayor fuerza armada del país.

En el acto en La Plata acompañaron a Kicillof y a Berni, la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Fuentes de la Gobernación bonaerense admitieron a A24.com que Berni continuará en el cargo “con profunda autocrítica porque algo falló en la cadena de mando”.

El intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, un veterano intendente del PJ bonaerense que en las últimas horas sonaba como uno de los posibles reemplazantes de Berni en caso de una mayor escalada del conflicto admitió en diálogo con A24.com, que “la decisión de definir al ministro de Seguridad la toma el gobernador y los intendentes apoyarán”.

¿Qué dijo Alberto Fernández sobre Berni?

Consultado sobre si considera a Berni un buen funcionario, pese a la escalada a la que llegó el conflicto, Alberto Fernández consideró hoy que “uno puede tener muchas diferencias son Sergio Berni, pero atribuirle la responsabilidad es injusto porque esto se debe a problemas de mucho tiempo de arrastre”.

“La Policía Bonaerense debería tender a profesionalizarse como la Federal, tendría que tener otros niveles de exigencia y estar un poco mejor pagos, pero cargarle este tema a Berni me parece que es un poco injusto, uno puede no estar de acuerdo con sus opiniones pero tengo entendido que Berni estuvo todo el tiempo en contacto con la policía tratando que esto no se desmadre más”, señaló el Preisdente.

Uno de los principales asesores de Berni en la DDI de La Matanza, Walter De la Fuente, confirmaba a A24.com que a media hora del anuncio del aumento salarial de Kicillof, “la protesta se levantó”, mientras Berni, ratificado, esta tarde se dirigía desde La Plata hacia Puente 12, una vez disuelto el principal foco de la protesta que mantuvo en vilo al país las últimas 72 horas.

El mensaje de Alberto y de Kicillof hacia los policías que protestaron fue contundente: ambos dividieron entre los policías que protestaron de manera justa por una demanda razonable, en referencia al retraso salarial, pero advirtieron sobre eventuales sanciones a los "exonerados o retirados" que participaron de las prostestas más radicalizadas frente a las residencias del Gobernador y del Presidente.

La duda ahora era si Kicillof y Berni ratificarán a las actuales autoridades de la Policía de la provincia y si aplicarán o no sanciones a quienes según advirtió el propio presidente Alberto Fernández, "se excedieron en la manera de protestar", utilizando armas y patrulleros del Estado.