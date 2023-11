Bertie Benegas Lynch, el diputado libertario polemizó sobre la interrupción del embarazo: "Que tengamos ley de aborto es una salvajada"

En declaraciones a Radio Continental. destacó: “Igual, no desatiendo algunos aspectos para tratar, una larga lista como la ley de Góndolas, la Ley de Alquileres… ¿La de aborto? No sé cuándo se puede tratar, pero me parece que la vida es el derecho primario; que tengamos una ley de aborto me parece la salvajada más espantosa”.

Para Benegas Lynch, esto es prioritario por la gravedad que le asigna al tema: “Me parece que somos unos salvajes, estamos hablando de las leliqs y la tasa de interés y no creemos en la vida... Sí, por supuesto, yo la derogaría. De los debates que existen, los argumentos de los pañuelos verdes me parecen de los más pobres”.

“Me he puesto en los zapatos de ellos para contraargumentar, que el cuerpo de la madre y el derecho del cuerpo… Por supuesto que la madre tiene el derecho a su cuerpo, pero es la vida de otro… La madre no tiene 20 dedos de la mano, hay otros 10 dedos que son de otra persona, con un ADN distinto y con derechos iguales al de la madre”, remató su opinión sobre esta cuestión.

La búsqueda de la nueva gestión será reducir el gasto político

Bertie Benegas Lynch remarcó la necesidad de ordenar las cuentas públicas y de solucionar los números que deja la gestión de Sergio Massa: “Milei dice que lo primero es recortar el gasto del Estado, que es donde roba la política, sin tocar partidas sociales, que no son subsidios sino planes, algo indigno para el argentino, una cosa muy macabra de la política que es el clientelismo para perpetuarse en el poder”.

Al respecto, el diputado electo aclaró: “Milei siempre dijo que estamos en el quinto subsuelo del infierno, por lo que a las víctimas del sistema no podés sacarles los planes en un contexto de pobreza como la que hay“.

Para cerrar su análisis sobre la asistencia social, Benegas Lynch reflexiona: “Lo de los planes sociales ha sido como el clímax del feudo, que no recauda sino que es adicto a lo que recibe del gobierno nacional por la coparticipación. Así tenés provincias con un 85% entre empleados públicos y planes, entonces dicen, ‘me votan’”.

En cuanto a las protestas en las calles, Benegas Lynch advirtió que ese será un tema central para quien le toque presidir el Ministerio de Seguridad: “No se puede tolerar que usen a la gente como rehén, incluso a sus propios hijos con los cochecitos. Si no tocás partidas sociales, la gente interesada, la vulnerable, no tendría por qué hacer ningún reclamo”.