Elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires: qué servicios son gratuitos este domingo

Transporte público gratuito para todos los bonaerenses

Por otra parte, el Gobierno de Axel Kicillof dispuso también la gratuidad del transporte público automotor y fluvial de pasajeros, tanto urbano como interurbano, para toda la jornada electoral. Esta medida se aplica a:

Servicios regulares urbanos de colectivos

Servicios interurbanos de media y larga distancia

Transporte fluvial en el Delta del Paraná

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, destacó que la disposición busca garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte.

colectivos.jpg El servicio de los colectivos en Provincia se normalizará durante el transcurso del día (Foto: NouvoBus)

Además, Marinucci señaló que “el servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades”. La misma medida se repetirá en las elecciones nacionales programadas para el 26 de octubre de 2025.

El servicio tendrá frecuencias especiales, similar a un día feriado:

Los colectivos y trenes operarán con cronograma de día sábado.

El transporte fluvial mantendrá su frecuencia habitual de día hábil.

Además, la resolución invita a los municipios bonaerenses a adherir a la iniciativa, con el fin de ampliar su alcance territorial y garantizar una cobertura más amplia.

El transporte también será gratuito en las elecciones legislativas generales, que se celebrarán el próximo 26 de octubre en todo el país.

Elecciones 2025 en Provincia de Buenos Aires: qué cargos se renuevan y cómo votar

La Provincia de Buenos Aires acudirá a las urnas este domingo 7 de septiembre para renovar la mitad de su Legislatura, además de diputados nacionales, concejales y consejeros escolares. Conocé todos los detalles sobre los cargos en juego, las boletas y los documentos habilitantes para sufragar.

La Legislatura provincial está compuesta por 92 legisladores. Este año se renovará la mitad del cuerpo, es decir 46 bancas cuyos titulares llegan a final de mandato y deben revalidarlas.

Actualmente, la composición política de la Legislatura bonaerense es la siguiente:

Unión por la Patria (UP) : 37 miembros (primera minoría, sin mayoría para imponer proyectos)

La Libertad Avanza : 13 legisladores

PRO : 13 legisladores

UCR-Cambio Federal : 8 legisladores

UCR Acuerdo Cívico : 7 legisladores

Coalición Cívica : 3 legisladores

Frente de Izquierda: 2 legisladores

Elecciones 2025 en PBA: cómo se dividen las 8 secciones electorales y qué se elige en cada una

Bancas y cargos que se renuevan

En estos comicios, los votantes bonaerenses elegirán:

35 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires

69 bancas en la Legislatura provincial : 46 diputados y 23 senadores

Concejales y consejeros escolares en los 135 municipios de la provincia

A diferencia de las elecciones nacionales, donde se implementará la Boleta Única de Papel (BUP), las elecciones bonaerenses utilizarán el sistema tradicional de boleta partidaria o sábana.

Donde voto 2025: padrón electoral bonaerense