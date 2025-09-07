En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Elecciones 2025
Provincia de Buenos Aires
Legislativas en PBA

Elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires: qué servicios son gratuitos este domingo

Este domingo, los bonaerenses podrán utilizar diferentes servicios gratis en una medida que busca facilitar el acceso a las urnas durante las elecciones legislativas provinciales. A qué servicios específicos aplica.

Elecciones 2025 en Buenos Aires: peajes

Elecciones 2025 en Buenos Aires: peajes, transporte y servicios gratis para ir a votar. (Foto: archivo)

Este domingo, desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas, los bonaerenses podrán viajar gratis por autopistas, rutas y transporte público en el marco de las elecciones legislativas provinciales. La medida busca garantizar el derecho al voto y facilitar la participación ciudadana en toda la provincia.

Leé también Elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires: en vivo por A24

Con respecto a los peajes, la medida fue comunicada por la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) y la gratuidad aplica en las principales autopistas y corredores:

  • Autopista Buenos Aires–La Plata

  • Corredor del Atlántico

  • Todas las estaciones de peaje administradas por AUBASA

La liberación de los peajes se da en una jornada en la que se espera un importante movimiento vehicular hacia los distintos partidos de la provincia, y contribuirá a agilizar la circulación, evitando congestiones y demoras innecesarias.

Transporte público gratuito para todos los bonaerenses

Por otra parte, el Gobierno de Axel Kicillof dispuso también la gratuidad del transporte público automotor y fluvial de pasajeros, tanto urbano como interurbano, para toda la jornada electoral. Esta medida se aplica a:

  • Servicios regulares urbanos de colectivos

  • Servicios interurbanos de media y larga distancia

  • Transporte fluvial en el Delta del Paraná

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, destacó que la disposición busca garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte.

colectivos.jpg
El servicio de los colectivos en Provincia se normalizará durante el transcurso del día (Foto: NouvoBus)

El servicio de los colectivos en Provincia se normalizará durante el transcurso del día (Foto: NouvoBus)

Además, Marinucci señaló que “el servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades”. La misma medida se repetirá en las elecciones nacionales programadas para el 26 de octubre de 2025.

El servicio tendrá frecuencias especiales, similar a un día feriado:

  • Los colectivos y trenes operarán con cronograma de día sábado.
  • El transporte fluvial mantendrá su frecuencia habitual de día hábil.

Además, la resolución invita a los municipios bonaerenses a adherir a la iniciativa, con el fin de ampliar su alcance territorial y garantizar una cobertura más amplia.

El transporte también será gratuito en las elecciones legislativas generales, que se celebrarán el próximo 26 de octubre en todo el país.

Elecciones 2025 en Provincia de Buenos Aires: qué cargos se renuevan y cómo votar

La Provincia de Buenos Aires acudirá a las urnas este domingo 7 de septiembre para renovar la mitad de su Legislatura, además de diputados nacionales, concejales y consejeros escolares. Conocé todos los detalles sobre los cargos en juego, las boletas y los documentos habilitantes para sufragar.

La Legislatura provincial está compuesta por 92 legisladores. Este año se renovará la mitad del cuerpo, es decir 46 bancas cuyos titulares llegan a final de mandato y deben revalidarlas.

Actualmente, la composición política de la Legislatura bonaerense es la siguiente:

  • Unión por la Patria (UP): 37 miembros (primera minoría, sin mayoría para imponer proyectos)

  • La Libertad Avanza: 13 legisladores

  • PRO: 13 legisladores

  • UCR-Cambio Federal: 8 legisladores

  • UCR Acuerdo Cívico: 7 legisladores

  • Coalición Cívica: 3 legisladores

  • Frente de Izquierda: 2 legisladores

Elecciones 2025 en PBA: cómo se dividen las 8 secciones electorales y qué se elige en cada una

Bancas y cargos que se renuevan

En estos comicios, los votantes bonaerenses elegirán:

  • 35 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires

  • 69 bancas en la Legislatura provincial: 46 diputados y 23 senadores

  • Concejales y consejeros escolares en los 135 municipios de la provincia

A diferencia de las elecciones nacionales, donde se implementará la Boleta Única de Papel (BUP), las elecciones bonaerenses utilizarán el sistema tradicional de boleta partidaria o sábana.

Donde voto 2025: padrón electoral bonaerense

  • Entrar a padron.gba.gob.ar
  • Ingresar tu DNI y completar el captcha.
  • Consultar la escuela, mesa y orden asignados.
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Elecciones 2025 Provincia de Buenos Aires Peajes Transporte Público
Notas relacionadas
Elecciones 2025 en PBA: cómo se dividen las 8 secciones electorales y qué se elige en cada una
Máximo Kirchner, en las elecciones en la PBA: "Me preocupa más lo que hace Toto Caputo que Karina Milei"
Axel Kicillof: "El Gobierno tiene que estar atento y escuchar las urnas, qué opina el pueblo"

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar