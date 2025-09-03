Qué hay detrás de los cruces entre Provincia y Nación por la seguridad de Milei en el acto el cierre de campaña

Se trata, según advirtió el Ministerio de Seguridad bonaerense a la Casa Militar, de "un terreno baldío que funciona como cancha de futbol", pero que “no cuenta con cerco perimetral cerrado” y que está “rodeado de calles de tierra”, difíciles de transitar luego de la lluvia de los últimos días, y tampoco cuenta con centro de salud cercano ni de vías rápidas alternativas para el caso de necesitar hacer una evacuación de emergencia.

A pesar de las advertencias, Milei confirmó este miércoles a su gabinete reunido en Casa Rosada, que encabezará el acto de cierre de campaña en Moreno.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich dijo que las fuerzas federales garantizarán la seguridad del jefe de Estado.

Javier Milei: “El kirchnerismo va a intentar matarme”

En una entrevista con el hijo del expresidente de Francia, Louis Sarkozy, el mandatario aseguró que la oposición quiere frenar su plan “a cualquier costo” en plena campaña.

Consultado sobre la conflictividad política que la semana pasada se reflejó en un ataque a piedrazos contra la caravana del presidente en Lomas de Zamora y posteriores incidentes en una caminata de la hermana Karina Milei en el cierre de campaña en Corrientes, el presidente fue contundente: “La estrategia del kirchnerismo es ‘destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme’”.

El Presidente afirmó que la oposición, de cara a las elecciones del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires como proceso previo a las nacionales de octubre, está aplicando la “estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves: es a todo o nada. No podés darle un milímetro al que te quiere matar. Cuando son oposición, intentan destruir al Gobierno y cuando son gobierno, destruyen el país”, sostuvo, y calificó a los socialistas del siglo XXI como “psicópatas”.

Kicillof responsabilizó a Milei por la violencia que pueda haber en el acto de Moreno y pidió a los vecinos “no asistir”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, responsabilizó directamente al presidente Javier Milei “de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse” durante el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza que se realizará este miércoles en Moreno. En un inusual y duro comunicado, también le pidió a los vecinos de ese distrito que no asistan al evento.

Kicillof acusó al Gobierno Nacional de estar en un estado de “creciente desesperación” y de utilizar el caos como una estrategia política. "Cumpliremos con la solicitud (...) pero no confiamos en este Gobierno", advirtió, y cerró: "Hago responsable a Javier Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse”.