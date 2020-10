Tras la muerte de Lucía Costa, el gobierno bonaerense dijo que el bar "no debía estar abierto, estaba prohibida la actividad"

"La Justicia es la que tiene que investigar lo que pasó", dijo el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires (Foto: captura de TV)

El jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, brindó este martes el último reporte sanitario y se refirió a la trágica muerte de Lucía Costa, la joven de 18 años que murió en una explosión en un bar de San Miguel.

"Hasta el momento no están permitidos los bares y restaurantes en municipios con Fase 3 en la Provincia. Esto funciona en cadena, hay un DNU que dicta el Gobierno diciendo qué actividades están permitidas, la Provincia lo adopta y adapta. Los distritos tienen que hacer cumplir las normativas, ellos tienen que tener el control", comenzó el funcionario bonaerense.

"La Justicia es la que tiene que investigar lo que pasó. Ese bar no debería haber estado abierto, estaba prohibida la actividad. No estaba permitido con gente ni afuera ni adentro, no debería haber estado lleno en un distrito con alta circulación como es San Miguel", consideró sobre el municipio que tiene a Jaime Méndez, integrante de Cambiemos, como intendente desde 2016.

La conferencia de prensa de este martes tenía justamente como fin anunciar las nuevas habilitaciones que comenzarán a regir en los distritos en Fase 3 desde el próximo lunes 19 de octubre: bares, restaurantes y gimnasios podrán atender en espacios al aire libre.

Mientras tanto, la UFI Nº 4 de delitos culposos de San Martín, a cargo de la fiscal Tamara Roxana Vaisman, imputó a tres personas por el accidente que le le causó la muerte a Lucía Costa y dejó a ocho heridos: el dueño del local, el encargado y la mesera.

Mientras tanto, la familia Costa convocó a una manifestación para este miércoles, a las 16 horas, en la Plaza San Martín. Acusaron al personal del bar de haber hecho “abandono de persona”.