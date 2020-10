Explosión y muerte en San Miguel: "A mi hija me la prendieron fuego", dijo el padre de Lucía

Lucía Costa Osores falleció como consecuencia de una explosión en el Bar Zar Burgers, en San Miguel

Pablo, papá de Lucía Costa Osores, quien falleció como consecuencia de una explosión en el bar Zar Burgers, de la localidad bonaerense de San Miguel, aseguró: "A mi hija me la prendieron fuego". "No quiero que me hablen de ella o ver fotos, lo único que quiero es tenerla a mi lado", agregó.

El hecho, que tuvo lugar durante la noche del viernes, se desencadenó luego de que personal del comercio quisiera recargar uno de los artefactos, que presuntamente era un centro de mesa, con un líquido inflamable.

Tras la explosión, la joven y otras 8 personas recibieron quemaduras de diversa gravedad. Sin embargo, la muchacha falleció durante la mañana de este domingo como consecuencias de las graves heridas recibidas.

"Lucía era un ser divino, de luz. Estudió y terminó en tiempo y forma, y ella terminar todo porque quería trabajar", relató Pablo a Vivo el Domingo, por A24.

Según relató el hombre, la joven "no tomaba alcohol, vino a comer una hamburguesa y me la mataron prendida fuego. Mi hija no estaba en el patio, los chicos estaban todos juntos, no había distanciamiento social, no se usaban velas solo se usaba alcohol adentro de frascos".

"Mi hija se quemó el 70% del cuerpo y fue la última que sacaron. Me la prendieron fuego y me la sacaron dos horas después de que se murió", relató el padre de Lucía y recalcó: "Este boliche no está habilitado porque no tiene mesas afuera y tampoco salida de emergencia".

En ese sentido, conmovido, Pablo pidió: "No quiero que me hablen de Lucía, no quiero ver fotos o videos. Lo único que quiero es tener a mi hija mi lado, me mostraron una sola foto de mi hija riéndose pero no la tengo más".

"¿Cómo va a terminar esto? ¿Igual que siempre? Porque todos sabemos que por la plata baila el mono, no me interesa el boliche, la plata o el intendente", concluyó.