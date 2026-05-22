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Polémica en Inglaterra: la contundente frase de Tuchel para justificar su lista de convocados para el Mundial

Luego del enorme revuelo internacional que generó la nómina de los Tres Leones para la Copa del Mundo, el director técnico alemán dio la cara y defendió su estrategia defensiva y grupal.

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Polémica en Inglaterra: la contundente frase de Tuchel para justificar su lista de convocados para el Mundial

La presentación de la plantilla británica para la gran cita en Norteamérica sigue sumando capítulos de alta tensión mediática. Luego de la polémica que causó Thomas Tuchel al presentar la lista de convocados de Inglaterra para el Mundial 2026, el DT alemán salió a explicar la decisión de dejar afuera a grandes figuras como Phil Foden, Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold, marcando una postura sumamente firme respecto al perfil de grupo que pretende comandar en el torneo.

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Lejos de esquivar los cuestionamientos de la prensa y de los fanáticos, el estratega germano justificó el criterio de selección priorizando la armonía colectiva por sobre las individualidades. “No es necesario llevar a los 26 jugadores más talentosos. Los equipos ganan campeonatos, así de simple”, expresó de manera categórica el exentrenador del Chelsea, dejando en claro que su prioridad absoluta de cara al certamen es consolidar el funcionamiento del equipo por encima de la resonancia de los nombres propios.

Por qué Thomas Tuchel dejó afuera a Foden, Palmer y Alexander-Arnold

La ausencia de este tridente de elite sacudió el mercado del fútbol europeo, pero el cuerpo técnico tenía argumentos basados en el rodaje de la última temporada para justificar el corte definitivo de cada uno:

  • Phil Foden: El talentoso delantero del Manchester City no jugó los minutos deseados esta temporada y sus rendimientos irregulares hicieron que quede afuera de la nómina de los Tres Leones.

  • Cole Palmer: La joven figura del Chelsea atravesó varias lesiones durante la temporada, y aunque sigue siendo una pieza clave para el club londinense que tiene como capitán a Enzo Fernández, los problemas físicos le quitaron la continuidad necesaria para la Copa del Mundo.

  • Trent Alexander-Arnold: El lateral derecho del Real Madrid mantuvo problemas físicos desde su llegada al Merengue, transformándose en una baja sensible para Inglaterra debido a su falta de plenitud médica en los meses previos a la competencia.

Al respecto de estas determinaciones, el director técnico de Inglaterra admitió el costo emocional que implicó el proceso de descarte en el predio de entrenamiento. “Han sido decisiones muy difíciles y conversaciones muy dolorosas. Hemos elegido un equipo equilibrado en todas las posiciones, tenemos especialistas en todo tipo de situaciones”, argumentó de cara a lo que viene.

Qué le pidió Thomas Tuchel a los hinchas de Inglaterra antes del Mundial

Consciente del clima de desconfianza y debate que se instaló en las plataformas digitales y en las calles tras la exclusión de sus máximas estrellas, el entrenador alemán aprovechó la conferencia de prensa para enviar un mensaje directo a los simpatizantes británicos, apelando a la unidad total.

“Lo que vamos a intentar conseguir solo se puede alcanzar desde la unidad. Siempre hemos querido construir el mejor bloque posible”, señaló. De la misma manera, garantizó el compromiso absoluto de los futbolistas elegidos para vestir la camiseta de los Tres Leones: “Puedo asegurar que tenemos 26 jugadores comprometidos al 100%. Están preparados y comprometidos con la idea del espíritu del equipo”, sentenció.

Cuándo y a qué hora juega Inglaterra en el Mundial 2026

La escuadra británica encabeza el Grupo L de la cita máxima y ya conoce las coordenadas y los horarios oficiales (adaptados a la Argentina) para cada una de sus presentaciones en la primera fase del campeonato:

  • 17 de junio (17:00 hs): Inglaterra hará su debut oficial vs. Croacia en el AT&T Stadium.

  • 23 de junio (17:00 hs): Disputará la segunda fecha de la zona vs. Ghana en el Gillette Stadium.

  • 27 de junio (18:00 hs): Cerrará su participación en la instancia inicial vs. Panamá en el MetLife Stadium.

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