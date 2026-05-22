Polémica en Inglaterra: la contundente frase de Tuchel para justificar su lista de convocados para el Mundial

Qué le pidió Thomas Tuchel a los hinchas de Inglaterra antes del Mundial

Consciente del clima de desconfianza y debate que se instaló en las plataformas digitales y en las calles tras la exclusión de sus máximas estrellas, el entrenador alemán aprovechó la conferencia de prensa para enviar un mensaje directo a los simpatizantes británicos, apelando a la unidad total.

“Lo que vamos a intentar conseguir solo se puede alcanzar desde la unidad. Siempre hemos querido construir el mejor bloque posible”, señaló. De la misma manera, garantizó el compromiso absoluto de los futbolistas elegidos para vestir la camiseta de los Tres Leones: “Puedo asegurar que tenemos 26 jugadores comprometidos al 100%. Están preparados y comprometidos con la idea del espíritu del equipo”, sentenció.

Cuándo y a qué hora juega Inglaterra en el Mundial 2026

La escuadra británica encabeza el Grupo L de la cita máxima y ya conoce las coordenadas y los horarios oficiales (adaptados a la Argentina) para cada una de sus presentaciones en la primera fase del campeonato: