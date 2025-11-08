Patricia Bullrich recorrió zonas rurales inundadas en Buenos Aires y anunció asistencia para productores. 

Embed Primero lo más importante: la gente, su casa y su trabajo.



Ante la emergencia que afecta a los campos bonaerenses, desplegamos un operativo de ayuda en 9 de Julio, Bragado, Viamonte, Carlos Casares y las zonas más golpeadas.



La @AFE_Arg coordina el equipo junto a las… pic.twitter.com/FQdo3NCB8h — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 8, 2025

Bullrich también anunció una ayuda directa de $1.900 millones a los municipios bonaerenses, que se distribuirá según el nivel de anegamiento de cada distrito, y la creación de un comité de emergencia en el que participarán la provincia y los intendentes.

En materia económica, adelantó la apertura de una línea especial de créditos del Banco Nación, destinada a productores rurales afectados por las lluvias. “Habrá créditos a sola firma y una postergación de pagos entre noviembre y diciembre para que los productores puedan reorganizarse”, aseguró.

G5P6VW_WcAIsVxC La ministra de Seguridad mantuvo reuniones en la municipalidad de 9 de Julio y luego en la Sociedad Rural local.

Obras estructurales y recuperación del sector

Bullrich destacó que el Gobierno nacional ya puso en marcha la etapa 4 de la obra en la Cuenca del Salado, un proyecto clave para evitar futuras inundaciones en la región. “La iniciamos en septiembre de 2025 y esperamos terminarla en un año. Luego seguirá la etapa provincial”, detalló.

Las inundaciones de las últimas semanas afectaron zonas productivas del centro y oeste bonaerense, obligando a desplegar operativos de emergencia, rehabilitación de caminos rurales y medidas de alivio financiero para los productores.

“Nuestro compromiso es acompañar a quienes producen, ayudar en la emergencia y avanzar con las obras que den soluciones duraderas”, remarcó la ministra.