Patricia Bullrich recorrió zonas rurales inundadas en Buenos Aires y anunció asistencia para productores
La ministra de Seguridad mantuvo reuniones en la municipalidad de 9 de Julio y luego en la Sociedad Rural local. El fenómeno impactó de lleno en la producción agropecuaria y los caminos rurales.
Patricia Bullrich recorrió zonas rurales inundadas en Buenos Aires y anunció asistencia para productores.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitó este sábado distintas áreas rurales de la provincia de Buenos Aires afectadas por las inundaciones y supervisó los operativos de asistencia desplegados junto a productores, intendentes y fuerzas federales. La funcionaria mantuvo reuniones en el municipio de 9 de Julio y en la Sociedad Rural local, en medio de un escenario de anegamientos que impactó de lleno en la producción agropecuaria y los caminos rurales.
La recorrida formó parte del operativo nacional de emergencia que el Gobierno coordina con municipios, Vialidad Nacional, el Ejército Argentino y la Agencia Federal de Emergencias, con el objetivo de reparar caminos, asistir a productores y mitigar daños.
“Hemos hablado de temas de corto plazo, como arreglar los caminos, y de temas de mediano y largo plazo, como la gran obra del Salado, que podría canalizar el agua y evitar futuras inundaciones”, explicó Bullrich.
Durante la visita, la ministra confirmó la llegada de maquinaria del Ejército Argentino y de Vialidad Nacional para atender las zonas más afectadas. “En el corto plazo venimos con maquinaria y apoyo logístico. La Agencia Federal de Emergencias está a cargo de todo el operativo”, señaló.
Embed
Primero lo más importante: la gente, su casa y su trabajo.
Ante la emergencia que afecta a los campos bonaerenses, desplegamos un operativo de ayuda en 9 de Julio, Bragado, Viamonte, Carlos Casares y las zonas más golpeadas.
Bullrich también anunció una ayuda directa de $1.900 millones a los municipios bonaerenses, que se distribuirá según el nivel de anegamiento de cada distrito, y la creación de un comité de emergencia en el que participarán la provincia y los intendentes.
En materia económica, adelantó la apertura de una línea especial de créditos del Banco Nación, destinada a productores rurales afectados por las lluvias. “Habrá créditos a sola firma y una postergación de pagos entre noviembre y diciembre para que los productores puedan reorganizarse”, aseguró.
Obras estructurales y recuperación del sector
Bullrich destacó que el Gobierno nacional ya puso en marcha la etapa 4 de la obra en la Cuenca del Salado, un proyecto clave para evitar futuras inundaciones en la región. “La iniciamos en septiembre de 2025 y esperamos terminarla en un año. Luego seguirá la etapa provincial”, detalló.
Las inundaciones de las últimas semanas afectaron zonas productivas del centro y oeste bonaerense, obligando a desplegar operativos de emergencia, rehabilitación de caminos rurales y medidas de alivio financiero para los productores.
“Nuestro compromiso es acompañar a quienes producen, ayudar en la emergencia y avanzar con las obras que den soluciones duraderas”, remarcó la ministra.