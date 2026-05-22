La OMS ratificó la salida de la Argentina y el Gobierno celebró la decisión tomada por Milei

Además, afirmó que el país “posee la capacidad sanitaria, técnica y la decisión política para proteger la salud de su población” y ratificó la disposición del Gobierno para mantener cooperación internacional “sobre la base de criterios científicos y técnicos y con pleno respeto por la soberanía de los Estados”.

Pablo Quirno OMS

Quirno también destacó el trabajo conjunto entre la Cancillería y el Ministerio de Salud durante el proceso de salida del organismo internacional. “Quiero reconocer el trabajo coordinado entre la Cancillería y el Ministerio de Salud y agradecer especialmente a los países que nos apoyaron desde el principio, reconociendo la potestad soberana de la República Argentina”, señaló.

La respuesta de la OMS

La decisión del Gobierno argentino había generado una fuerte reacción de la OMS meses atrás. En marzo, el organismo internacional advirtió que abandonar la entidad no implicaba una salida inmediata y cuestionó la postura adoptada por la administración nacional.

“No basta dar un portazo” para desvincularse de un organismo internacional de este tipo, había expresado la OMS al referirse a la decisión argentina.

En ese momento, la entidad recordó que la Argentina integra la organización desde 1948 y explicó que el retiro requería cumplir una serie de procedimientos formales, entre ellos notificaciones, plazos administrativos y obligaciones pendientes asumidas por el Estado nacional.

La OMS también había advertido sobre las consecuencias que podría generar la salida para el sistema sanitario argentino. Entre los principales puntos mencionados figuraban la pérdida de acceso a redes globales de vigilancia epidemiológica, utilizadas para detectar brotes y anticipar crisis sanitarias internacionales.

El organismo señaló además que la desvinculación podía afectar la cooperación técnica, los programas de capacitación y los mecanismos de coordinación internacional utilizados durante emergencias sanitarias.

oms y el talco .jpg La Argentina integraba la organización desde 1948. (Foto: archivo)

Otro de los cuestionamientos planteados por la OMS estuvo vinculado al impacto sobre la integración global en materia de salud pública. Según remarcaron desde la entidad, la cooperación entre países resulta central para afrontar enfermedades y emergencias de alcance internacional.

También habían advertido sobre posibles dificultades para acceder a programas específicos, insumos y mecanismos de articulación regional vinculados al sistema sanitario global.

La salida de la Argentina de la OMS había sido anunciada por el Gobierno nacional en medio de críticas de Milei hacia distintos organismos internacionales y bajo el argumento de reforzar la soberanía en la toma de decisiones sanitarias.