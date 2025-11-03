Bullrich en exclusivo por A24: "Mauricio Macri no conoce a Adorni, que haga su vida"

Además, lanzó: "Es un tuit que demuestra que no conoce a las personas y habla de las personas. Tampoco tengo ganas de hablar de Macri. No quiero hablar ni bien ni mal de Macri, que haga su vida, que haga lo que él cree con lo que administra políticamente". Y agregó que "cada vez viene más gente del PRO comprometida con el Gobierno".

Las críticas al kirchnerismo:

Respecto al kirchnerismo, planteó que "es normal que no nos quieran votar nada, porque nunca nos votaron nada" y les retrucó: "Que no voten, nosotros vamos a juntar una mayoría. Que sigan triando piedras que esta vez vamos a tener más cuerpo para atajarlas".

"Todos aquellos que no son parte de ese pasado kirchnerista vamos a tratar de coordinar con ellos una estrategia, de una agenda proactiva para el país", adelantó sobre el funcionamiento de Congreso a partir del 10 de diciembre, cuando asumirá su banca aunque dijo que todavía no sabía si será la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta.

En cuanto a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, remarcó que "el temario de las sesiones ha sido negativo en la última parte, tenemos que volver a que sea positivo, y ella lo tiene que aprobar" y expresó que espera "tener una relación institucional".