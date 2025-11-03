En vivo Radio La Red
Política
Patricia Bullrich
Noticias A24
EXCLUSIVO

Bullrich en exclusivo por A24: "Mauricio Macri no conoce a Adorni, que haga su vida"

La ministra de Seguridad y senadora electa por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, defendió esta noche la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y cuestionó al expresidente Mauricio Macri por cuestionarlo.

Bullrich apuntó contra Macri tras su crítica a Adorni (Foto: A24).

Leé también Patricia Bullrich pidió en Diputados avanzar con la baja de la edad de imputabilidad antes de fin de año
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, reclamó por el nuevo Régimen Penal Juvenil. Foto Cámara de Diputados.

"Mauricio Macri no lo conoce a Adorni porque es una persona formada, es economista, tiene una maestría en Finanzas. Conoce todo el gobierno, es el que manda los informes a todos los miembros del Gabinete. Tiene toda la gestión en la cabeza", defendió Bullrich a Adorni, después de que Macri dijera que no tenía "experiencia" para su nueva función.

En diálogo con A24, la ministra respaldó al presidente Javier Milei en su decisión e interpretó que con los cambios tomados busca "acelerar". "Tenemos dos años, tenemos que acelerar, sacar leyes y articular la gestión", sostuvo.

"Macri hace una distinción: Adorni malo, Santilli bueno. No está bien eso. Los dos son parte de una elección del presidente y no porque uno sea más amigo hay que catalogarlo como un mal funcionario", cuestionó al titular del PRO.

Además, lanzó: "Es un tuit que demuestra que no conoce a las personas y habla de las personas. Tampoco tengo ganas de hablar de Macri. No quiero hablar ni bien ni mal de Macri, que haga su vida, que haga lo que él cree con lo que administra políticamente". Y agregó que "cada vez viene más gente del PRO comprometida con el Gobierno".

Las críticas al kirchnerismo:

Respecto al kirchnerismo, planteó que "es normal que no nos quieran votar nada, porque nunca nos votaron nada" y les retrucó: "Que no voten, nosotros vamos a juntar una mayoría. Que sigan triando piedras que esta vez vamos a tener más cuerpo para atajarlas".

"Todos aquellos que no son parte de ese pasado kirchnerista vamos a tratar de coordinar con ellos una estrategia, de una agenda proactiva para el país", adelantó sobre el funcionamiento de Congreso a partir del 10 de diciembre, cuando asumirá su banca aunque dijo que todavía no sabía si será la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta.

En cuanto a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, remarcó que "el temario de las sesiones ha sido negativo en la última parte, tenemos que volver a que sea positivo, y ella lo tiene que aprobar" y expresó que espera "tener una relación institucional".

