Buscan a los responsables de colgar muñecos de dirigentes del oficialismo "ahorcados" durante el tractorazo

"Los mueve el odio, siempre. Vamos a pedirle al Gobierno de la Ciudad, organizador de esta marcha, las cámaras para poder dar con los responsables de estas amenazas", indicó Montenegro en su cuenta de Twitter, junto a fotos de la instalación.

Embed Los mueve el odio, siempre.

Vamos a pedirle al Gobierno de la Ciudad, organizador de esta marcha, las cámaras para poder dar con los responsables de estas amenazas. pic.twitter.com/jmadS9nXfI — Victoria Montenegro (@MontenegroViki) April 24, 2022

Las figuras se colocaron durante la protesta realizada el sábado en la Plaza de Mayo, por productores autoconvocados y agrupaciones rurales, con apoyo de dirigentes de Juntos por el Cambio, en el cual pidieron por una baja de los impuestos y un menor gasto público.

Los muñecos tenían pegadas fotos del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto; la de Madres, Hebe de Bonafini; el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el diputado Máximo Kirchner, entre otros.

"La inseguridad nos mata" decía una bandera argentina que acompañaba las figuras que simulaban un ahorcamiento masivo.

La legisladora porteña Claudia Neira (FDT) también se refirió en su cuenta de Twitter a la colocación de los muñecos: "Como no había ningún dirigente agrario en la marcha de hoy y sí había muchos dirigentes opositores, me imagino que serán Larreta y el PRO quienes se harán responsables de esta vergüenza. No es 'el campo'. Son algunos haciendo política".

No se trata de la primera vez que integrantes de marchas en oposición al Gobierno de Alberto Fernández representan ahorcamientos de integrantes del oficialismo durante las protestas. En noviembre de 2020, en una manifestación encabezada por la líder del PRO, Patricia Bullrich, en Córdoba, ya habían aparecido dos muñecos, uno del Presidente y otra de la vicepresidenta, ahorcados.