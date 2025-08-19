"Busco trabajo": el llamativo posteo de María Eugenia Vidal en Linkedin que se volvió viral

"Goberné, fui diputada, firmé y redacté leyes, tomé decisiones difíciles", dice en el comienzo de su mensaje. Vidal fue legisladora porteña en 2011. Luego fue ministra de Desarrollo Social de la Ciudad y vicejefa de Gobierno porteño en el segundo mandato de Mauricio Macri.

Pero se puede inferir que hace referencia directa a sus últimos cargos, los más recientes. Fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires en 2015 y desde 2021, diputada nacional. Sin embargo, como dice en ese resumen apretado de sus tareas, esta vez, se baja de la política activa. "Decidí no asumir ningún cargo. Porque elegí no ceder mis convicciones", explica para este "no" al acuerdo PRO-LLA.

Vidal: "No es la primera vez"

Para la diputada, el final del 2025 se asemeja a diciembre de 2019, cuando terminó su mandato como gobernadora bonaerense. Entonces explica lo que hizo en ese momento: "Durante dos años (con pandemia incluida) di clases, trabajé para organismos internacionales, hice consultorías para el sector privado y asesoré a varias ONGs, pero nunca trabajé en relación de dependencia dentro de una empresa".

Aclara que es licenciada en Ciencias Políticas por la UCA y profesora en universidades como UDESA y Di Tella.

Luego hace una apreciación interesante. Habla de tener que "reinventarse" por tener que salir a buscar trabajo. Pero esta vez, hace una diferencia, que es el peso de la edad, a favor y en contra.

"Y como millones de argentinos, me toca reinventarme. Pero no es lo mismo hacerlo a los 50, que a los 20 o a los 30. Tenés más experiencia, más contactos, más aprendizajes… pero también más costumbres, más mañas, certezas y una zona de confort que cuesta mucho dejar atrás", afirma Vidal.

Se pregunta sobre si su experiencia en el sector público será valorado en el sector privado. "Entonces surgen las preguntas incómodas: ¿hay riesgo en contratar a alguien que viene de la política? ¿O qué no sea oficialista? ¿Puede alguien con trayectoria en el Estado insertarse en el sector privado?".

El aprendizaje y trabajo en "equipo"

Destaca que en política siempre ponderó el trabajo en equipo - de hecho proviene y trabaja en los grupos de formación del PRO - y las decisiones que deben tomarse aún cuando ninguno de los caminos posibles sería el ideal. También habla de "dar la cara" ante las cosas que no salen bien y tener un método para actuar.

Releyendo su mensaje en Linkedin, parece como una presentación de lo que entiende como sus habilidades o capacidades que podrían resultar interesantes para un futuro empleador del campo privado. Y termina con una pregunta, aunque dirigida al ciudadano común o a un trabajador.

"¿Qué me recomiendan aprender en esta nueva etapa? Me interesa leerlos. De verdad", lanzó.

Tal vez, de las respuestas que reciba, consiga una estrategia para el mercado laboral. Aunque seguramente, ya debe tenerla, de acuerdo a esta presentación que hizo.