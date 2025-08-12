En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
María Eugenia Vidal
Elecciones
En campaña

María Eugenia Vidal habló en la previa a las elecciones bonaerenses: "El PRO no se murió"

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires defendió a su partido y destacó que no se peleó con Mauricio Macri. “En 14 provincias decidimos competir contra La Libertad Avanza”, sostuvo.

María Eugenia Vidal habló del PRO y destacó “En 14 provincias decidimos competir contra la Libertad Avanza”, sostuvo y dijo que es “necesitamos que haya una tercera fuerza que sea alternativa”. En la previa a las elecciones en la provincia de Buenos Aires la ex gobernadora indicó que no está peleada con Mauricio Macri y comentó: “En la provincia decidimos ir con la LLA, pero el PRO no se murió en una elección”.

Leé también Sin mencionar nombres, LLA y el PRO oficializaron el acuerdo para competir juntos en la Ciudad
El acuerdo de los libertarios y el PRO para la Ciudad (Foto: A24.com).

En A24, la representante del PRO comentó: “No acordamos con muchas formas del Presidente, lo vemos discutir y ya no importa si tiene razón, porque si se mete con un chico de 12 años con autismo que le pide que baje un Tweet, porque le hace mal, lo tiene que hacer”.

Nosotros también creíamos que ganándole al kirchnerismo alcanzaba y no fue así, hace falta una tercera fuerza para que queden terceros”, sostuvo la legisladora.

Además, Vidal agregó: “No me peleé con Mauricio Macri, hay capacidad de discutir, nos respetamos, pero tenemos miradas distintas. El PRO tiene historia y liderazgo para morirse en una elección, en dos o en tres. Respeto a los acuerdos, pero hay una institución que es más grande y en cada provincia decidme que hacer y en Buenos Aires decidieron hacer un acuerdo”.

Embed

Si yo no estoy de acuerdo no me voy del partido, expresó lo que pienso y creo que la política no se hace así”, sostuvo y agregó: “Yo veo otro PRO, como el de Nacho Torres y veo un PRO que tiene segundas y terceras generaciones y que a este gobierno lo sostuvo desde el Congreso sin pedirle nada y dimos las decisiones que le permitieron bajar la inflación al Presidente. El PRO no se murió en una elección, ni en dos ni en tres”, indicó.

Y después, la ex gobernadora bonaerense indicó: “Desconfío de los partidos políticos que dependen de una sola persona. Creo en las propuestas y que el PRO tiene mucho liderazgo, que haya una voz de calma tiene la misma fuerza que con los insultos. Falta mucho por hacer, para que la gente llegue a fin de mes”.

María Eugenia Vidal pidió no ser “tibios”

“Cuando el presidente tiene diputados que no les responden no significa que no sean de su partido. Se corre el foco, no se trata de políticos, se trata de que paró la montaña rusa de la hiper y ahora no se llega a fin de mes. En noviembre hay que poner un presupuesto, lo que importa es la gente y los políticos son efímeros”, dijo Vidal.

No hay que ser tibio e ir a fondo de verdad, como con las jubilaciones. El votante del PRO es libre, sin nadie que los lleve. Por eso, hay que dar las discusiones que hacen la diferencia, como las testimoniales y qué hacer para que haya más trabajo. La foto, el insulto y el cargo, hace que la gente diga que es otra vez lo mismo”, sostuvo María Eugenia Vidal para cerrar.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
María Eugenia Vidal Elecciones Noticias A24
Notas relacionadas
Julio Cobos con Novaresio: "Me parece que Milei le puso el último clavo del cajón al PRO"
Se tensan las negociaciones entre LLA y el PRO a días del cierre de listas para las elecciones de octubre
María Eugenia Vidal se desmarcó del acuerdo del Pro y La Libertad Avanza: "No negocio mis convicciones"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar