María Eugenia Vidal habló en la previa a las elecciones bonaerenses: "El PRO no se murió"

“Si yo no estoy de acuerdo no me voy del partido, expresó lo que pienso y creo que la política no se hace así”, sostuvo y agregó: “Yo veo otro PRO, como el de Nacho Torres y veo un PRO que tiene segundas y terceras generaciones y que a este gobierno lo sostuvo desde el Congreso sin pedirle nada y dimos las decisiones que le permitieron bajar la inflación al Presidente. El PRO no se murió en una elección, ni en dos ni en tres”, indicó.

Y después, la ex gobernadora bonaerense indicó: “Desconfío de los partidos políticos que dependen de una sola persona. Creo en las propuestas y que el PRO tiene mucho liderazgo, que haya una voz de calma tiene la misma fuerza que con los insultos. Falta mucho por hacer, para que la gente llegue a fin de mes”.

María Eugenia Vidal pidió no ser “tibios”

“Cuando el presidente tiene diputados que no les responden no significa que no sean de su partido. Se corre el foco, no se trata de políticos, se trata de que paró la montaña rusa de la hiper y ahora no se llega a fin de mes. En noviembre hay que poner un presupuesto, lo que importa es la gente y los políticos son efímeros”, dijo Vidal.

“No hay que ser tibio e ir a fondo de verdad, como con las jubilaciones. El votante del PRO es libre, sin nadie que los lleve. Por eso, hay que dar las discusiones que hacen la diferencia, como las testimoniales y qué hacer para que haya más trabajo. La foto, el insulto y el cargo, hace que la gente diga que es otra vez lo mismo”, sostuvo María Eugenia Vidal para cerrar.