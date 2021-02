Cafiero niega violación a los derechos humanos en Formosa pero reconoce "violencia institucional" de la policía

Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero (Foto: Archivo).

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo que "no hay violación a los derechos humanos" en Formosa pero reconoció que "sí hay casos de violencia institucional de la policía que se están estudiando" e "investigando" por parte del Gobierno nacional.

Cafiero -en una entrevista con Pablo Vilouta, en radio La Red AM910- se refirió así al informe elaborado por el secretario de Derechos Humanos nacional, Horacio Pietragalla ante las denuncias de ciudadanos formoseños sobre supuestos casos de violaciones a los derechos humanos en centros de aislamiento por COVID-19 y de la oposición y organismos internacionales que denunciaron al gobernador peronista, Gildo Insfrán.

"No damos por terminada la situación, es una investigación. Lo que hizo el Secretario de Derechos Humanos fue entrevistarse con toda la comunidad y las autoridades, así determinó que los centros de aislamiento no son centros clandestinos detención, no hay violación a los derechos humanos en Formosa", señaló Cafiero.

En cambio, el jefe de Gabinete reconoció que "sí hay casos de violencia institucional de la policía que se están estudiando, como pasó en el caso de los Qom, con el caso de (la niña) Abigail", también ocurrida durante los meses de estricta cuarentena que implementa el gobierno de Formosa, con duras restricciones para el ingreso y circulación de personas en esa provincia.

"Nosotros venimos trabajando, no necesitamos que nos digan qué hacer en derechos humanos", respondió Cafiero a las críticas de organismos internacionales de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, que advirtió que "si no hay respuesta del Estado, acudirá a la justicia internacional" para formular las denuncias.

Esta semana está previsto que llegue a la provincia de Formosa una delegación de legisladores de la alianza opositora, Juntos por el Cambio, que se sumaron a las denuncias contra el Gobierno de Insfrán.

Cafiero también se refirió a otros temas, como el plan de vacunación y la vuelta a clases, la crisis económica y las medidas para intentar evitar la segunda ola de la pandemia en el país:

Vacunas

"El Gobierno no busca manipular a la opinión publica, sino exhibir lo que firmamos, los laboratorios no están cumpliendo con lo prometido".

"Hay un problema mundial con la producción de las vacunas, hay países que están denunciando a los laboratorios. Lo que nosotros hacemos es exhibir el contrato firmado y ahí está establecida la fecha para cumplir. Lo mismo que hicimos con AstraZeneca y Oxford, o exhibir los acuerdos con el Fondo de la OMS"

"El Gobierno nacional sigue negociando con todos los laboratorios. Parte de la campaña en contra con la vacuna rusa es de los laboratorios, pero también hubo una discusión local, una parte de la oposición lo tomó como algo ideológico".

Segunda ola

"El Gobierno puede generar los lineamientos, pero debe haber acompañamiento de la sociedad. Las restricciones (a la nocturnidad que se tomaron en enero) sirvieron para que no sea la segunda ola".

"El jefe de gabinete tiene facultades de regular si se disparan casos, en coordinación con los gobernadores, departamentos sanitarios. En muchas provincias hay actividades de restricción de nocturnidad".

Educación:

"No es reemplazable la clase remota por la presencial, por eso el Consejo Federal de Educación está trabajando".

"Se busca que el inicio de clases sea con la mayor presencialidad, pero tenemos en cuenta el riesgo epidemiologico, por eso el Presidente pone a los docentes dentro del grupo de vacunación".

Réplica a Mauricio Macri:

"Que el ex presidente hable de esto, cuando desfinanció la educación, prometió jardines de infantes... parece una toma de pelos".

Crisis económica:

"El Gobierno este mes va por la recuperación económica, estamos confiados que hay sectores que se están reacomodando".

"La capacidad instalada industrial está mejorando, el estrago de Macri fue peor que la pandemia, nos estamos recuperando de las dos crisis, el Gobierno asistió mucho, pero nada suplanta una economía saludable, queremos un modelo de producción y empleo, no especulación financiera".

Elecciones 2021:

Con respecto a las Paso, Cafiero dijo: "Esas cuestiones tienen que ver con consenso político, hay un proyecto en la Cámara que busca ser tratado sobre este tema, pero seguimos trabajando como si se dieran las Paso".