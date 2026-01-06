En vivo Radio La Red
Política
Calendario
clases
CAPITAL HUMANO

Calendario escolar 2026: cuándo comienzan y terminan las clases en cada provincia

El Ministerio de Capital Humano definió el cronograma escolar 2026 tras el acuerdo del Consejo Federal de Educación, con fechas de inicio, receso invernal y cierre del ciclo lectivo que varían según cada jurisdicción.

El Ministerio de Capital Humano informó que ya quedaron definidas las fechas de inicio del ciclo lectivo 2026 en todo el país, luego de ser acordadas en una asamblea del Consejo Federal de Educación, donde también se comprometieron con el "cumplimiento de los 190 de clase efectivos".

A través de la Secretaría de Educación, el Gobierno precisó que las autoridades educativas de las 24 jurisdicciones acordaron el cronograma escolar del próximo año y ratificaron el compromiso de cumplir con un mínimo de 190 días de clases efectivos, tal como lo establece la normativa vigente.

Subsidios-a-escuelas-privadas.webp

En el mismo encuentro también se fijaron los períodos de receso invernal, que se desarrollarán durante el mes de julio, y las fechas previstas para la finalización del ciclo lectivo en cada provincia.

Buenos Aires y CABA: cuándo empiezan y terminan las clases en 2026

En la provincia de Buenos Aires, el ciclo lectivo 2026 comenzará el 2 de marzo y finalizará el 22 de diciembre, con el receso invernal previsto entre el 20 y el 31 de julio.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cambio, las clases arrancarán antes: el 25 de febrero, y concluirán el 18 de diciembre. Al igual que en territorio bonaerense, las vacaciones de invierno se desarrollarán del 20 al 31 de julio.

Uno por uno, cuándo empiezan las clases en cada provincia

Buenos Aires: del 02/03/26 al 22/12/26 con el receso invernal del 20 al 31/07/26

CABA: del 25/02/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 20 al 31/07/26

Catamarca: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

Chaco: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 20 al 31/07/26

Chubut: del 23/02/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

Córdoba: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 06 al 17/07/26

Corrientes: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

Entre Ríos: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 06 al 17/07/26

Formosa: del 02/03/26 al 17/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

Jujuy: del 23/02/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

La Pampa: del 02/03/26 al 23/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

La Rioja: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

Mendoza: 25/02/26 al 22/12/26 con el receso invernal del 06 al 17/07/26

Misiones: del 02/03/26 al 22/12/26 con el receso invernal del 13 al 17/07/26

Neuquén: del 25/02/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

Río Negro: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

Salta: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

San Juan: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 06 al 17/07/26

San Luis: del 23/02/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 06 al 17/07/26

Santa Cruz: del 25/02/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

Santa Fe: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 06 al 17/07/26

Santiago del Estero del 18/02/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 20 al 31/07/26

Tierra del Fuego: del 24/02/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

Tucumán: del 2/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

Qué provincias coinciden en sus calendarios provinciales

  • Inicio de clases el 2 de marzo: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

  • Inicio de clases en febrero:

    • 18 de febrero: Santiago del Estero.

    • 23 de febrero: Chubut, Jujuy y San Luis.

    • 24 de febrero: Tierra del Fuego.

    • 25 de febrero: CABA, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz.

  • Receso invernal del 6 al 17 de julio: Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.

  • Receso invernal del 13 al 24 de julio: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

  • Receso invernal del 20 al 31 de julio: Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero.

  • Cierre del ciclo lectivo el 18 de diciembre: CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

