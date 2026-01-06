Calendario escolar 2026: cuándo comienzan y terminan las clases en cada provincia

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cambio, las clases arrancarán antes: el 25 de febrero, y concluirán el 18 de diciembre. Al igual que en territorio bonaerense, las vacaciones de invierno se desarrollarán del 20 al 31 de julio.

Uno por uno, cuándo empiezan las clases en cada provincia

Buenos Aires: del 02/03/26 al 22/12/26 con el receso invernal del 20 al 31/07/26

CABA: del 25/02/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 20 al 31/07/26

Catamarca: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

Chaco: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 20 al 31/07/26

Chubut: del 23/02/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

Córdoba: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 06 al 17/07/26

Corrientes: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

Entre Ríos: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 06 al 17/07/26

Formosa: del 02/03/26 al 17/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

Jujuy: del 23/02/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

La Pampa: del 02/03/26 al 23/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

La Rioja: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

Mendoza: 25/02/26 al 22/12/26 con el receso invernal del 06 al 17/07/26

Misiones: del 02/03/26 al 22/12/26 con el receso invernal del 13 al 17/07/26

Neuquén: del 25/02/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

Río Negro: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

Salta: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

San Juan: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 06 al 17/07/26

San Luis: del 23/02/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 06 al 17/07/26

Santa Cruz: del 25/02/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

Santa Fe: del 02/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 06 al 17/07/26

Santiago del Estero del 18/02/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 20 al 31/07/26

Tierra del Fuego: del 24/02/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

Tucumán: del 2/03/26 al 18/12/26 con el receso invernal del 13 al 24/07/26

Qué provincias coinciden en sus calendarios provinciales