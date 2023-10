Campaña electoral: las coaliciones hacen lo que saben y nadie se anima a romper el libreto

Se conforman con hacer lo que saben: explicar que el otro es peor, reaccionar ante lo que consideran que son: “las locuras de Milei”. No tienen grandes propuestas, no centran el debate en la ilusión épica de que algo mejor puede ser. Como si no confiaran en su propio mensaje positivo para exteriorizarlo.

Hacen lo que saben, echan mano a lo conocido, corriendo pocos riesgos por temor a quedar afuera de la ronda final.

Proyecto nuevo (15).png Massa a Bullrich: "Vi la sonrisa de los jubilados cuando les devolví el 13% que ella recortó". (Foto: captura)

Que hay de nuevo en las coaliciones

Existen esbozos, moderados, pobres…

Bullrich trajo a Melconián como superhéroe porque el economista es un gran vocero. Massa la chicaneó diciéndole: que “Era su ministra de seguridad”. La candidata de JxC recuperó algo de su perfil combativo con el mensaje antiK y algunas frases en el debate. La sensación es que no alcanza.

El ministro de Economía consiguió rearmar parte de la estrategia, sus últimos spot (en algunos casos, largos y confusos) dejaron algo claro: Ahora es más candidato que ministro, algo que la campaña necesitaba. Con sus medidas recuperó agenda y el centro del tablero. Falta y mucho, pero existe, aunque sea una intención de retomar el timón, suena tardío, pero… al peronismo no hay que subestimarlo.

Conclusiones

Falta rebeldía, ni campaña al estilo “Sí, se puede”, no han apelado a contenidos distintos.

Las coaliciones se mantienen “dentro del papel” probablemente por miedo a quedar afuera en esta ocasión. Conocen que en el mano a mano de la segunda vuelta se abre un nuevo mundo. Sin embargo, este instante de la campaña los muestra lentos, perezosos y nuevamente sin sintonía fina con su propia gente.

Hay algunos avances, muy esporádicos y sin que se vislumbre un plan integral, sin un nuevo mensaje, disruptivo y distinto al pre PASO

Futbolísticamente son dos equipos grandes perdiendo con uno pequeño que los desafió con un estilo que no logran decodificar, al que subestimaron… no supieron cómo combatirlo, se desordenaron, se expusieron, produjeron un escenario complejo, dejaron cientos de heridos propios y ahora en desventaja: no reaccionan con todo su potencial. Los propios hinchas le piden rebeldía para encarar lo que viene, que dejen la sangre, con épica y esfuerzo.

Para eso se necesita: compromiso con un camino, capacidad para aplicar lo definido y mucho apego a una estrategia política / comunicacional que aún no fluye.

Las coaliciones buscan entrar a la segunda vuelta para ganar 30 días porque parten de la premisa que, con la foto de hoy Milei es presidente.

Si ganan un mes a la segunda vuelta vuelve a abrirse el partido.

(*) El autor es Psicólogo y Consultor político. Autor de “100 Recomendaciones para dirigentes políticos”