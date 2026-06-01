Tras el femicidio de Agostina Vega, Marti Benza cuestionó los dichos de Javier Milei

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Cómo fue la explosiva reacción en vivo de Georgina Barbarossa por el crimen de Agostina Vega

El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años encontrada descuartizada en un descampado de Ampliación Ferreyra, Córdoba, mantiene en vilo a la sociedad argentina. Este lunes, en A la Barbarossa (Telefe), Georgina Barbarossa no pudo contener las lágrimas y lanzó un duro mensaje contra la Justicia y las fuerzas de seguridad.

“Está la Argentina de luto después de este femicidio, de esta niña, de Agostina. Tuvo un final tan triste. La buscaron durante toda la semana”, expresó conmovida la conductora. Y añadió: “Estamos todos con una angustia y con una tristeza enorme”.

Barbarossa recordó además una estadística alarmante: “Matan una mujer cada 44 horas en este país y este es uno de los casos que nos enteramos. El caso de Agostina ha sido tremendo, macabro y cruel”.

El periodista Paulo Kablan sumó detalles de la investigación y señaló que podrían aparecer más imputados además de Claudio Barrelier, principal acusado. “El fiscal considera muy sospechoso que en la vivienda haya habido otras personas al momento del hecho y nadie se haya percatado de nada”, explicó. Según los peritos, el crimen, el desmembramiento y el traslado del cuerpo se realizaron en la misma casa.

La conductora cuestionó el accionar policial desde el inicio: “La chica desaparece el sábado, a la madrugada la madre va a hacer la denuncia y la Policía no se la toma. Mal la Policía y hacen mal la investigación y todo tarde”. También criticó el primer allanamiento: “Ni siquiera fueron arriba, ni siquiera chequearon, ni vieron que había manchas o huellas digitales. No chequearon nada porque buscaban una nena con vida”.

Con bronca, cerró su descargo: “Siempre las perjudicadas somos las mujeres. Estos hombres, estos fiscales, estos jueces, estos policías o los que están dirigiendo el país, de una u otra manera, no se dan cuenta de que nos están matando”. Y remató: “¿Qué humanidad, qué sensibilidad tienen, qué criterio tienen? ¿No tienen hermanas, madre, mujeres, primas, ahijadas? ¿No piensan que les puede pasar a ellas también? Es gente que no tiene criterio o hay que modificar la ley. ¡O nos van a seguir matando así sucesivamente!”.