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Tras el femicidio de Agostina Vega, Marti Benza cuestionó los dichos de Javier Milei

Desde Olga, Marti Benza cuestionó a Javier Milei tras el femicidio de Agostina Vega.

1 jun 2026, 19:34
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marti benza y javier milei
marti benza y javier milei

El femicidio de Agostina Vega volvió a poner en debate la violencia de género y el papel del Estado frente a estos crímenes. En medio de la conmoción, las declaraciones del presidente Javier Milei y la respuesta de Marti Benza en Olga marcaron un contrapunto que refleja la tensión social alrededor del tema.

El mandatario sostuvo que la figura legal de “femicidio” contradice el principio de igualdad ante la ley, al considerar que establece que la vida de una mujer vale más que la de un hombre. Sus palabras generaron un fuerte rechazo en distintos sectores, que remarcan la importancia de reconocer el agravante por género en los casos de violencia extrema.

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Desde el streaming Olga, Marti Benza expresó su indignación y subrayó la necesidad de visibilizar la problemática. “Solo pasa con las chicas. Entonces, no es que tu hija se cuide, porque nos cuidamos y no importa”, señaló. Y agregó: “Nos cuidamos y no es suficiente. Salimos a la calle, por más que estemos atentas, por más que nos estemos cuidando y sigue sin importar. Entonces, es educar desde los colegios desde arriba”.

La creadora de contenido también cuestionó directamente al Presidente: “El Presidente no puede salir a decir que el femicidio no no es un femicidio, que por decir la palabra femicidio, la vida de la mujer tiene más valor. No es así”. Y remarcó: “No es así y por algo se luchó para que exista la palabra femicidio, porque el femicidio tiene incisión en que es mujer, en que el agravante es por el género y no es al revés porque no pasa al revés”.

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Cómo fue la explosiva reacción en vivo de Georgina Barbarossa por el crimen de Agostina Vega

El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años encontrada descuartizada en un descampado de Ampliación Ferreyra, Córdoba, mantiene en vilo a la sociedad argentina. Este lunes, en A la Barbarossa (Telefe), Georgina Barbarossa no pudo contener las lágrimas y lanzó un duro mensaje contra la Justicia y las fuerzas de seguridad.

“Está la Argentina de luto después de este femicidio, de esta niña, de Agostina. Tuvo un final tan triste. La buscaron durante toda la semana”, expresó conmovida la conductora. Y añadió: “Estamos todos con una angustia y con una tristeza enorme”.

Barbarossa recordó además una estadística alarmante: “Matan una mujer cada 44 horas en este país y este es uno de los casos que nos enteramos. El caso de Agostina ha sido tremendo, macabro y cruel”.

El periodista Paulo Kablan sumó detalles de la investigación y señaló que podrían aparecer más imputados además de Claudio Barrelier, principal acusado. “El fiscal considera muy sospechoso que en la vivienda haya habido otras personas al momento del hecho y nadie se haya percatado de nada”, explicó. Según los peritos, el crimen, el desmembramiento y el traslado del cuerpo se realizaron en la misma casa.

La conductora cuestionó el accionar policial desde el inicio: “La chica desaparece el sábado, a la madrugada la madre va a hacer la denuncia y la Policía no se la toma. Mal la Policía y hacen mal la investigación y todo tarde”. También criticó el primer allanamiento: “Ni siquiera fueron arriba, ni siquiera chequearon, ni vieron que había manchas o huellas digitales. No chequearon nada porque buscaban una nena con vida”.

Con bronca, cerró su descargo: “Siempre las perjudicadas somos las mujeres. Estos hombres, estos fiscales, estos jueces, estos policías o los que están dirigiendo el país, de una u otra manera, no se dan cuenta de que nos están matando”. Y remató: “¿Qué humanidad, qué sensibilidad tienen, qué criterio tienen? ¿No tienen hermanas, madre, mujeres, primas, ahijadas? ¿No piensan que les puede pasar a ellas también? Es gente que no tiene criterio o hay que modificar la ley. ¡O nos van a seguir matando así sucesivamente!”.

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