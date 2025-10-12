Caputo llevó calma al mercado: sin dolarización y con continuidad del esquema actual

En la misma línea, ratificó que la dolarización “está descartada”, aunque la consideró una alternativa posible a largo plazo:

“Puede ser una alternativa que favorezca al país, pero tenés que tener los dólares suficientes. Nosotros creemos que no tenemos los dólares suficientes para asegurar una dolarización exitosa”, señaló.

De este modo, Caputo buscó llevar tranquilidad a los mercados y despejar rumores que circularon tras las últimas intervenciones del Tesoro estadounidense en el mercado de cambios.

“El apoyo de Estados Unidos es histórico”

El ministro también se refirió a la asistencia financiera anunciada por Estados Unidos, que incluye un swap de monedas por 20.000 millones de dólares, un crédito adicional en estudio y la posibilidad de que el Tesoro norteamericano compre bonos argentinos.

“Es la noticia económica argentina más importante desde que tengo uso de razón. Va a favor de los argentinos. La potencia más grande del mundo nos dijo que va a hacer lo que sea necesario, y más, para que nos vaya bien”, aseguró.

Según Caputo, el respaldo norteamericano no incluye condicionamientos políticos ni económicos:

“Estados Unidos no nos pide algo a cambio. Se van a beneficiar los dos países. Son inversiones en la economía real, para el día a día de los argentinos”, destacó.

El funcionario agregó que el nuevo swap con Estados Unidos no reemplazará el intercambio con China, sino que se sumará como una herramienta adicional de respaldo de reservas. “Es algo complementario. Cuantos más acuerdos de este tipo tengamos, más solidez tendremos en nuestra política monetaria”, explicó.

“Después del viaje habrá anuncios importantes”

Caputo confirmó que tras la reunión de Milei con Donald Trump, que se realizará el martes en la Casa Blanca, habrá nuevos anuncios económicos vinculados al acuerdo con el Tesoro norteamericano y a inversiones productivas.

“¿Por qué nos ayudan? Porque están alineados económicamente y a favor de lo que la Argentina está haciendo. El presidente Milei definió desde el día uno a Estados Unidos e Israel como sus aliados estratégicos, e invirtió muchísimo tiempo y viajes para construir esta relación”, remarcó.

La comitiva presidencial, integrada por la secretaria general Karina Milei, el ministro de Economía, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el vocero Manuel Adorni y el titular del Banco Central Santiago Bausilli, viajará este lunes a Washington, donde también participará el embajador argentino Alec Oxenford y el canciller Gerardo Werthein.

En otro tramo de la entrevista, Caputo destacó que el Tesoro estadounidense continuará interviniendo en el mercado cambiario, lo que, según explicó, demuestra la confianza en la política económica argentina.

“Bessent dijo que todas las herramientas están arriba de la mesa. Están dispuestos a seguir comprando pesos en el mercado libre de cambios, también en el dólar financiero, en el futuro y en bonos”, detalló.

Y agregó: “El Tesoro americano no decide comprar pesos porque sea una mala inversión, sino porque confía en lo que estamos haciendo y cree que el peso está subvaluado. Bessent, además de ser el ministro de Economía más importante del mundo, se dedicó 40 años a evaluar monedas en el sector privado”.