Carignano se justificó por desenchufar los micrófonos en la sesión de reforma laboral: "La gente se escandaliza por estupideces"

“Siempre es a los pedos, corriendo, porque todo tiene que ser rápido para que se apruebe, porque es todo tan vergonzoso que entonces las reglas las ponen ellos”, denunció la diputada, quien también acusó a la presidencia de la Cámara de buscar impedir la palabra a la oposición y reducir la cantidad de oradores.

En ese sentido, la legisladora apuntó directamente contra Martín Menem por presuntas violaciones al reglamento. Según su relato a Radio 10, en medio del desborde se cayó el quórum y la sesión debió haberse levantado: “Esperó hasta que llegó el último diputado. Eso no existe, no está en el reglamento”, señaló.

Para Carignano, el objetivo era frenar una ley que “arrasa con los derechos de todos los laburantes” y que se pretendía aprobar de modo irregular.

Finalmente, la diputada arremetió contra la repercusión del video y el comportamiento de sus pares oficialistas, como Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza, a quien acusó de buscar la provocación constante.

“Tenemos este tipo de gente enfrente, entonces vos no podés generar ninguna discusión porque te filman, no pueden hablar”, sentenció, agregando que “la gente se escandaliza por estupideces cuando no se da cuenta que se están robando la vida. Lo que están haciendo es robándole los momentos libres, la dignidad”.