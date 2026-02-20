Quién es el motociclista que mató a golpes a un hombre en una discusión de tránsito

Embed

De acuerdo con las primeras versiones, Lau tomó un palo y atacó al conductor de la moto. En medio del forcejeo, Perrone respondió con golpes de puño. La secuencia fue breve pero violenta: el hombre de 54 años cayó al suelo y quedó inconsciente y minutos después, se constató su muerte en el lugar.

La detención y la investigación judicial

Tras un llamado al 911 realizado por uno de los testigos, efectivos de la Comisaría 2ª de Berazategui se presentaron en la escena y detuvieron al joven. La causa fue caratulada inicialmente como “homicidio” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº1 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo del fiscal Daniel Ichazo.

Los investigadores trabajan para reconstruir la dinámica exacta del enfrentamiento y determinar si el acusado actuó en legítima defensa o si existió un exceso en su reacción. Para ello, se analizan los testimonios de los presentes y las imágenes registradas en el lugar.

agustin-perrone-era-luchador-de-muay-thai-y-es-un-fanatico-de-las-motos-foto-facebook-agustin-perrone-ZOUBB2M7ZFBD5FMU4WZSC7QVO4 Agustín Perrone era luchador de Muay Thai y es un fanático de las motos. (Foto: Facebook)

En paralelo, se aguardan los resultados preliminares de la autopsia, que permitirán establecer la causa precisa de la muerte de Lau y si los golpes fueron determinantes o si existió algún otro factor médico que contribuyera al desenlace.

Perrone no tenía antecedentes penales al momento de la detención. Sin embargo, su pasado como practicante de artes marciales generó especial atención en la causa, ya que los investigadores buscan determinar si su entrenamiento influyó en la gravedad de la agresión.

El joven declaró ante la Policía que actuó para defenderse de un ataque. Esa versión deberá ser contrastada con las pruebas reunidas y los informes periciales.

En sus redes sociales, el acusado exhibía su afición por el mundo del motor: fotografías con motos de alta cilindrada, autos deportivos y eventos vinculados al automovilismo. También promocionaba su actividad comercial, centrada en la venta de repuestos para vehículos de competición.

agustin-perrone-era-luchador-de-muay-thai-y-en-la-actualidad-se-dedica-a-vender-embragues-para-autos-de-competicion-foto-instagram-aleexalfonsoo21-TJFXZ3DSRNDTDPOQ67BEHVVSVQ Agustín Perrone era luchador de Muay Thai y en la actualidad se dedica a vender embragues para autos de competición. (Foto: Instagram)

Expectativa por los resultados de la autopsia

Mientras avanza la investigación, la familia de la víctima espera respuestas. El informe forense será clave para definir el rumbo del expediente: si se confirma que los golpes fueron la causa directa de la muerte, la situación procesal del acusado podría agravarse.

En caso de comprobarse que actuó en legítima defensa, la imputación podría modificarse. Sin embargo, si la Justicia considera que hubo un uso excesivo de la fuerza, el joven podría enfrentar una pena de prisión.

El fiscal Ichazo no descarta nuevas medidas, entre ellas peritajes sobre el palo utilizado, reconstrucciones del hecho y ampliación de declaraciones. Por ahora, el acusado permanece detenido mientras la causa avanza.