Quién es el motociclista que mató a golpes a un hombre en una discusión de tránsito
El joven de 25 años quedó detenido acusado del asesinato en Berazategui. El imputado, durante su adolescencia, practicó Muay Thai y llegó a competir de manera amateur.
Quién es Agustín Elias Perrone Carozzo, el joven de 25 años acusado de matar a golpes a un automovilista durante una pelea de tránsito. (Foto: Facebook / Agustín Perrone).
Agustín Elías Perrone Carozzo, de 25 años, fue detenido en las últimas horas acusado de matar a golpes a un automovilista durante un violento conflicto vial ocurrido en la localidad de Ranelagh, partido de Berazategui. El hecho, que quedó registrado en video por testigos, generó conmoción entre los vecinos y abrió un debate sobre los episodios de violencia en la vía pública.
Según pudo reconstruirse, el joven tiene antecedentes en el deporte de contacto: durante su adolescencia practicó Muay Thai y llegó a competir de manera amateur. Con el paso de los años dejó esa actividad y se volcó a otra de sus pasiones, los autos y las motos. Actualmente trabaja en la venta de embragues para vehículos de competición y, de acuerdo con información surgida de sus redes sociales, mantiene vínculos familiares con un piloto de automovilismo de la zona.
El episodio ocurrió este jueves en la intersección de la avenida Agote y la calle 366. Todo comenzó tras un choque entre un Chevrolet Corsa y una motocicleta Honda CBX 250. Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor del auto, identificado como Darío Andrés Lau, de 54 años, descendió del vehículo y comenzó a agredir al motociclista.
Testigos señalaron que el conflicto se habría originado porque el automovilista “encerró” al joven mientras circulaban y lo sobrepasó de manera peligrosa. En ese contexto, el impacto provocó daños en la moto, entre ellos la rotura de los espejos. La tensión escaló rápidamente.
De acuerdo con las primeras versiones, Lau tomó un palo y atacó al conductor de la moto. En medio del forcejeo, Perrone respondió con golpes de puño. La secuencia fue breve pero violenta: el hombre de 54 años cayó al suelo y quedó inconscientey minutos después, se constató su muerte en el lugar.
La detención y la investigación judicial
Tras un llamado al 911 realizado por uno de los testigos, efectivos de la Comisaría 2ª de Berazategui se presentaron en la escena y detuvieron al joven. La causa fue caratulada inicialmente como “homicidio” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº1 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo del fiscal Daniel Ichazo.
Los investigadores trabajan para reconstruir la dinámica exacta del enfrentamiento y determinar si el acusado actuó en legítima defensa o si existió un exceso en su reacción. Para ello, se analizan los testimonios de los presentes y las imágenes registradas en el lugar.
En paralelo, se aguardan los resultados preliminares de la autopsia, que permitirán establecer la causa precisa de la muerte de Lau y si los golpes fueron determinantes o si existió algún otro factor médico que contribuyera al desenlace.
Perrone no tenía antecedentes penales al momento de la detención. Sin embargo, su pasado como practicante de artes marciales generó especial atención en la causa, ya que los investigadores buscan determinar si su entrenamiento influyó en la gravedad de la agresión.
El joven declaró ante la Policía que actuó para defenderse de un ataque. Esa versión deberá ser contrastada con las pruebas reunidas y los informes periciales.
En sus redes sociales, el acusado exhibía su afición por el mundo del motor: fotografías con motos de alta cilindrada, autos deportivos y eventos vinculados al automovilismo. También promocionaba su actividad comercial, centrada en la venta de repuestos para vehículos de competición.
Expectativa por los resultados de la autopsia
Mientras avanza la investigación, la familia de la víctima espera respuestas. El informe forense será clave para definir el rumbo del expediente: si se confirma que los golpes fueron la causa directa de la muerte, la situación procesal del acusado podría agravarse.
En caso de comprobarse que actuó en legítima defensa, la imputación podría modificarse. Sin embargo, si la Justicia considera que hubo un uso excesivo de la fuerza, el joven podría enfrentar una pena de prisión.
El fiscal Ichazo no descarta nuevas medidas, entre ellas peritajes sobre el palo utilizado, reconstrucciones del hecho y ampliación de declaraciones. Por ahora, el acusado permanece detenido mientras la causa avanza.