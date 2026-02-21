Conmoción por la muerte de Domenico, el nene de 2 años que fue trasplantado con un corazón quemado
El pequeño falleció tras permanecer en estado crítico luego de recibir un órgano que había sido dañado durante su traslado.
Dolor en Italia por la muerte de Domenico, el nene de 2 años que fue trasplantado con un corazón quemado.
La noticia que toda Italia temía finalmente llegó este sábado. Domenico, el nene de apenas dos años y medio que se convirtió en el símbolo de un drama médico sin precedentes, murió en el Hospital Monaldi de Nápoles. Su historia mantenía en vilo al país desde que se supo que el corazón que recibió en un trasplante estaba gravemente dañado por una falla en su transporte.
"Se acabó". Con esas palabras, el abogado de la familia transmitió el desgarrador mensaje de la madre del pequeño, Patrizia Mercolino, a los periodistas que hacían guardia en la puerta del centro de salud.
Poco después, el hospital emitió un comunicado oficial confirmando que el fallecimiento se produjo tras un "empeoramiento repentino e irreversible" de su cuadro clínico.
Un error fatal y una decisión polémica
El calvario de Domenico comenzó el pasado 23 de diciembre. El corazón para el trasplante llegó desde Bolzano, en el norte de Italia, pero durante el traslado ocurrió lo impensable: el órgano se "quemó" debido al uso de hielo seco dentro del contenedor de plástico.
Lo que genera mayor indignación en la opinión pública, y que ya es objeto de investigación por parte de las fiscalías de Bolzano y Nápoles, es que el corazón fue implantado a pesar de que los médicos ya sabían que estaba afectado.
En los últimos días, el estado del nene era crítico. Estaba conectado a un sistema ECMO, una máquina que reemplaza las funciones del corazón y los pulmones para mantenerlo con vida. Si bien este martes había aparecido un nuevo órgano compatible, un equipo de especialistas de todo el país determinó que el cuerpo de Domenico no estaba en condiciones de resistir una nueva cirugía.
Ante la falta de esperanzas, la familia había decidido iniciar el protocolo de cuidados paliativos.
El legado de Domenico
Patrizia Mercolino, quien movilizó a toda la ciudad de Nola en marchas de apoyo para salvar a su hijo, aseguró que lo ocurrido no debe quedar en el olvido.
Su objetivo ahora es transformar el dolor en acción: planea crear una fundación con el nombre de Domenico para ayudar a víctimas de negligencia médica y a otros chicos que esperan trasplantes y no logran acceder a ellos.
Mientras Italia llora la pérdida del pequeño, la Justicia busca determinar las responsabilidades detrás de la cadena de errores que terminó con un final evitable.