Milei prepara una batería de anuncios para su discurso del 1° de marzo ante el Congreso

Milei comenzará como es tradicion, brindando un discurso informando al Congreso sobre el Estado de la Nación -se estima que haga un balance del último año, que incluirá no solo los cambios de gabinete, sino las reformas y desregulaciones económicas concretadas, incluyendo la baja de impuestos y normas que regulaban la actividad económica y social.

También destacará la firma de los acuerdos de libre Comercio Mercosur-UE y el acuerdo comercial con EE.UU y la integración de Argentina al Consejo de PAz (Board of Peace) creado por Donald Trump. Acuerdos ambos que anunciará que enviará en los próximos días al Congreso, para que sean ratificados.

Los 40 proyectos que anunciaría Milei el 1° de marzo

milei congreso.png

"La idea es ser muy ambicioso en la cantidad de reformas, tenemos como 40 proyectos de ley que se van a mandar este año", anticipó una fuente del círculo íntimo del presidente ante la consulta de A24.com.

Entre los proyectos que enviaría Milei en este 2026 al Congreso, además de los que quedarán pendientes de sanción en las sesiones ordinarias figuran: la de Financiamiento Universitario y de Discapacidad, que son temas más coyunturales, admitieron las fuentes.

Pero también anticiparon que Milei espera enviar a sesiones ordinarias una nueva reforma al Código Penal, y una reforma electoral, con la posible eliminación de las PASO con el objetivo de que ya no se appliquen en las elecciones presidenciales de 2027.

También entrará en el paquete de anuncios, el Acuerdo Comercial con EEUU: "En cuanto tengamos todos los papeles lo vamos a mandar al Congreso", dijeron las fuentes de la Casa Rosada y sumaron el recientemente firmado por Milei Acuerdo Board of Peace: con el anuncio de envío de Cascos Blancos para "colaborar en la estabilización de la guerra en la Franja de Gaza, todo bajo la tutela del gobierno de Estados Unidos.

Milei con Trump firma

En el Gobierno aclaran que no se enviarán efectivos militanes al Consejo de Paz de Trump, hasta que el acuerdo no sea ratificado por el Congreso pero tampoco adelantaron detalles sobre el financiamiento que insumirá la operación.

En Casa Rosada admiten que trabajan en otro proyecto de ley para modificar las normas de funcionamiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Esperan que el Senado apruebe la semana que viene la media sanción de la ley de Glaciares, que Milei considera "más importante que la reforma laboral," porque "brinda un marco jurídico que reclaman las empresas multinacionales para concretar inversiones millonarias en la explotación, extracción y exportación y desarrollo de la industria minera y energética.

Pero admiten que la sanción definitiva de la ley de Glaciares pasaría a sesiones ordinarias en Diputados después de marzo.

En el entorno del presidente admiten que preparan una estrategia de defensa ante la casi segura judicialización de la ley de reforma laboral, como anticiparon varios bloques de la oposición, que denunciaron la violación del reglamento en el tratamiento expres de la ley que espera la sanción definitiva del Senado el viernes 27 de febrero.

"Descontamos la judicialización de la ley incluso antes de mandarla. Por eso se disuelve la justicia laboral nacional y se crea la de la Ciudad. Es lo que acabamos de aprobar en esta ley", reconoció otra fuente oficial.

En cambio, en el entorno presidencial descartan que en este 2026 el gobierno envíe la prometida ley de Reforma Previsional, incluso confirman que "no va a ser tratada durante este mandato", es decir, antes del 10 de diciembre de 2027, cuando termine el actual mandato de Milei.

En el Gobierno sostienen que antes de enviar la reforma previsional al Congreso, se tiene que dar una concatenación de hechos que incluyen, primero formalizar el mercado laboral y ampliar la base de aportantes al sistema previsional.

Señalan que justamente ese es el principal objetivo que persigue el actual proyecto de reforma laboral.

Lo que si podrían enviar este año es la demorada Reforma Tributaria, en la que está trabajando el equippo de legales y de los ministerios de Desregulación y de Economía. Sin embargo, en Casa Rosada admiten que no hay fecha para presentarlo, ya que depende de otras variables económicas, como la evolución de ingresos y de la necesidad de mantener el superavit fiscal.

"La reforma tributaria se está escribiendo y consiste en la reducción y simplificación de impuestos", se limitan a responder en Casa Rosada, aunque en algún momento el propio Milei había anticipado su idea de bajar a la mitad el IVA y eliminar el impuesto al cheque, son temas que el Gobierno por ahora guarda bajo 7 llaves.