El regalo de 30 millones que el Kun Agüero y Gianinna Maradona le dieron a su hijo Benjamín por sus 17 años

Vale señalar que durante el jueves, Gianinna Maradona volcó parte de esa felicidad en sus redes sociales. La hija del Diez mostró distintos momentos del día especial y dejó ver su emoción por el crecimiento de su hijo. Las imágenes reflejaron una jornada atravesada por la alegría, el afecto y la unión familiar.

Cuáles fueron los cariñosos mensajes que Gianinna Maradona le dedicó a su hijo Benjamín por sus 17 años

El jueves 19 de febrero no fue un día más para Benjamín Agüero. El hijo de Gianinna Maradona celebró sus 17 años con un festejo especialmente pensado para él, en un entorno al aire libre que combinó frescura, deporte y un aire distendido. La reunión tuvo lugar en un gran jardín, donde el césped impecable y una ambientación minuciosamente elegida le dieron marco a una jornada cargada de emoción.

El fútbol, sello ineludible en su historia familiar, fue el hilo conductor de toda la puesta. No podía ser de otra manera: el legado de su abuelo, Diego Maradona, y la carrera de su papá, Sergio Agüero, estuvieron simbólicamente presentes en cada detalle. De hecho, el exfutbolista también dijo presente en la celebración, acompañando a su hijo en un momento tan especial.

cumple 17 de Benjamín Agüero

En el corazón del parque se destacó un enorme inflable en tonos azul y amarillo que recreaba una cancha, mientras que una estructura con forma de pelota gigante se convirtió en el punto más fotografiado del evento. Todo estuvo pensado para que el espíritu futbolero se respirara en cada rincón.

Al caer la tarde, las guirnaldas de luces encendidas anticiparon un clima más cálido e íntimo. La decoración incluyó mesas redondas de madera, sillas de estilo campestre, livings bajos en colores neutros y sombrillas blancas que aportaron armonía a la escena. El resultado fue una ambientación relajada pero cuidada al detalle, con espacios diferenciados para descansar y otros destinados a la diversión.

Aunque se trató de un encuentro reservado, la producción fue impecable. La celebración logró conjugar la energía adolescente de Benjamín con una estética delicada y acogedora. En las historias que compartió Gianinna, se la vio sonriente junto a su hijo sosteniendo la torta, mientras él se disponía a soplar las velitas. Las imágenes transmitieron complicidad, orgullo y mucho amor.

IG Gianinna Maradona - cumpleaños 17 de Benjamín Agüero

Para acompañar el video central del festejo, la diseñadora eligió el tema Te regalo, que sumó una cuota extra de sensibilidad a la secuencia.

Además, Gianinna le dedicó palabras profundas que conmovieron a sus seguidores: “Una vida mirándonos así... Gracias Benjamín, sos más de lo que alguna vez imaginé. Feliz cumple amor de todas mis vidas. ¡Gracias por existir!".

En otra publicación escribió: “Pedí tus deseos tan fuerte que el universo no tenga más opción que cumplirte todo. Te amo hijo”. Y también resumió el espíritu de la jornada con una frase que emocionó: "Tu felicidad como bandera. Te amamos Ben".

Por su parte, Sergio Agüero también se sumó con un saludo virtual más breve pero igual de significativo. Junto a una foto con su hijo, expresó: "Feliz cumpleaños hijo, te amo", acompañado por un corazón rojo.