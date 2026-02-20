La Libertad Avanza pidió la expulsión de la diputada kirchnerista que desenchufó los micrófonos en la sesión de la reforma laboral

"Llamamos a todos los bloques a acompañar esta iniciativa. La violencia y los actos desestabilizadores no pueden ser permitidos en la Cámara de Diputados de la Nación".





Las declaraciones que comprometen a Carignano

En una entrevista brindada a Radio Futurock, la diputada santafesina defendió su accionar: "Yo desconecto un cable y es una locura ahora se les cae la sesión... ellos arrasa con 81 años de derechos laborales y, 'ah, qué tema desconectar un cable'".

Embed

Luego reconoció lo que la motivó a desenchufar los micrófonos: "El tema era que esa sesión no se podía llevar a cabo. Y había que hacer cualquier cosa para que no se lleve a cabo".

"Y la verdad es que yo lo volvería a hacer. No tengo ningún inconveniente porque nos estaban llevando atropellados a todos a votar algo que ni siquiera nos querían dejar hablar. Porque como ellos no tenían manera de defender ese proyecto de mierda (sic) que presentaron, pretendían que nosotros no digamos lo que pensamos de esa basura que presentaron", redobló.

Qué pasó en la sesión

Tras alcanzarse el quorum reglamentario, el recinto se volvió escenario de gritos y discusiones. Diputados opositores se acercaron al estrado para increpar a Menem, mientras denunciaban irregularidades en el procedimiento.

En medio de la tensión, la diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine difundió en redes sociales un video en el que acusó a su par Florencia Carignano de agredir a trabajadores del Congreso para frenar la sesión.

Embed

En las imágenes se escucha a Lemoine gritarle: “¿Qué hacés? ¿Estás loca? Quedaste grabada”, mientras se la ve a la legisladora opositora desenchufando el taquígrafo. lo cual genero el comentario de la libertaria que calificó el episodio como “inaceptable” y pidió sanciones.

Javier Milei cuestionó el hecho en sus redes sociales y publicó: "Cuando leas y/o escuches a los imbéciles que hacen un culto de las formas (llegué a escuchar a uno -alto pautero- con déficit de IQ severo diciendo que en democracia las formas importan mucho más que el contenido) ponele este video para que vea lo que hay en frente... VLLC!".