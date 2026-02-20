En vivo Radio La Red
Política
La Libertad Avanza
Diputada
ESCÁNDALO EN EL CONGRESO

La Libertad Avanza pidió la expulsión de la diputada kirchnerista que desenchufó los micrófonos en la sesión de la reforma laboral

El bloque de La Libertad Avanza acusó a la legisladora Florencia Carignano de sabotear la sesión y anunció que impulsará su suspensión y una denuncia penal después de que desenchufara el taquígrafo para interferir en la sesión por la reforma laboral.

En un comunicado, LLA planteo que Carignano "realizó actos de sabotaje ilegales y contrarios al espíritu democrático que debe reinar en el Congreso" y denunció que "las cámaras la filmaron desconectando micrófonos y otros dispositivos en un claro intento de impedir el normal funcionamiento del organismo", en alusión a las imágenes que grabó la diputada Lilia Lemoine durante la sesión de este jueves.

Florencia Carignano.jpg

"Lo hemos dicho una y otra vez: el kirchnerismo no está interesado en el debate parlamentario sino en imponer sus ideas mediante la violencia", denunciaron y afirmaron que "estas actitudes no pueden ser permitidas". "Aquí también, el que las hace las paga", replicaron el lema que utiliza el Gobierno.

Además, señalaron que el bloque presentó "un proyecto facultando a la Presidencia de la Cámara a efectuar la denuncia penal correspondiente por la posible comisión de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional". En esa línea, confiaron en que pedirán la "suspensión preventiva de la diputada Carignano y su posterior expulsión del cuerpo".

"Llamamos a todos los bloques a acompañar esta iniciativa. La violencia y los actos desestabilizadores no pueden ser permitidos en la Cámara de Diputados de la Nación".

Las declaraciones que comprometen a Carignano

En una entrevista brindada a Radio Futurock, la diputada santafesina defendió su accionar: "Yo desconecto un cable y es una locura ahora se les cae la sesión... ellos arrasa con 81 años de derechos laborales y, 'ah, qué tema desconectar un cable'".

Luego reconoció lo que la motivó a desenchufar los micrófonos: "El tema era que esa sesión no se podía llevar a cabo. Y había que hacer cualquier cosa para que no se lleve a cabo".

"Y la verdad es que yo lo volvería a hacer. No tengo ningún inconveniente porque nos estaban llevando atropellados a todos a votar algo que ni siquiera nos querían dejar hablar. Porque como ellos no tenían manera de defender ese proyecto de mierda (sic) que presentaron, pretendían que nosotros no digamos lo que pensamos de esa basura que presentaron", redobló.

Qué pasó en la sesión

Tras alcanzarse el quorum reglamentario, el recinto se volvió escenario de gritos y discusiones. Diputados opositores se acercaron al estrado para increpar a Menem, mientras denunciaban irregularidades en el procedimiento.

En medio de la tensión, la diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine difundió en redes sociales un video en el que acusó a su par Florencia Carignano de agredir a trabajadores del Congreso para frenar la sesión.

En las imágenes se escucha a Lemoine gritarle: “¿Qué hacés? ¿Estás loca? Quedaste grabada”, mientras se la ve a la legisladora opositora desenchufando el taquígrafo. lo cual genero el comentario de la libertaria que calificó el episodio como “inaceptable” y pidió sanciones.

Javier Milei cuestionó el hecho en sus redes sociales y publicó: "Cuando leas y/o escuches a los imbéciles que hacen un culto de las formas (llegué a escuchar a uno -alto pautero- con déficit de IQ severo diciendo que en democracia las formas importan mucho más que el contenido) ponele este video para que vea lo que hay en frente... VLLC!".

