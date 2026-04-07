Irán confirmó el alto el fuego de dos semanas con EE.UU. y anunció la apertura del estrecho de Ormuz

El anuncio de Trump

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en redes sociales la suspensión temporal de las acciones militares tras contactos con autoridades paquistaníes. Según explicó, la decisión se tomó luego de conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el jefe del Estado Mayor, Asim Munir, quienes le solicitaron frenar “la fuerza destructiva” programada para esta noche contra Irán.

La amenaza estadounidense se originó tras el cierre parcial del Estrecho de Ormuz, un corredor clave para el comercio global de hidrocarburos. Trump había fijado un ultimátum para reabrir la vía y advertido que, de no hacerlo, ordenaría ataques contra infraestructura estratégica iraní. Finalmente, la suspensión quedó condicionada al compromiso de garantizar la apertura segura del paso marítimo.

El mandatario estadounidense señaló que las conversaciones avanzaron significativamente hacia un acuerdo duradero y valoró un plan de diez puntos presentado por Irán a través de Pakistán. La propuesta incluye el fin de las hostilidades, un protocolo para el tránsito seguro por Ormuz y el levantamiento de sanciones, elementos que Trump calificó como una “base viable” para una negociación definitiva