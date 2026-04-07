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Irán confirmó el alto el fuego de dos semanas con EE.UU. y anunció la apertura del estrecho de Ormuz

El acuerdo, avalado por el nuevo líder supremo iraní, prevé negociaciones en Islamabad y la reapertura segura del estrecho de Ormuz, mientras Washington suspendió un ataque militar condicionado al avance de las conversaciones.

La gente se congregó en Teherán tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas en la guerra de Irán. (Foto: Reuters).

La gente se congregó en Teherán tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas en la guerra de Irán. (Foto: Reuters).
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Trump mira su reloj, como controlando cuanto falta para que se cumpla el plazo de su ultimátum. (Foto: Reuters)

El organismo indicó que, durante ese período, Teherán abrirá negociaciones con Estados Unidos en Islamabad, capital de Pakistán. “Se ha decidido al más alto nivel que Irán entablará, durante un período de dos semanas (...), negociaciones con la parte estadounidense en Islamabad”, afirmó el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní.

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Manifestantes se emocionaron por el alto el fuego de dos semanas. (Foto: Reuters).

Manifestantes se emocionaron por el alto el fuego de dos semanas. (Foto: Reuters).

“Se aclara que esto no significa el fin de la guerra, y que Irán solo aceptará el cese de las hostilidades cuando” las negociaciones hayan concluido con éxito, agregó la misma fuente, al aclarar que estas dos semanas podrían prolongarse “de acuerdo con ambas partes”. El comunicado afirma que el acuerdo representa una “victoria para Irán”.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, sostuvo que Irán aceptó la propuesta de Islamabad y que los ataques contra su territorio se han detenido. Además, aseguró que el país “cesará sus operaciones defensivas” y que durante dos semanas se garantizará el tránsito seguro por el Estrecho de Ormuz, coordinado con las Fuerzas Armadas iraníes.

El anuncio de Trump

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en redes sociales la suspensión temporal de las acciones militares tras contactos con autoridades paquistaníes. Según explicó, la decisión se tomó luego de conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el jefe del Estado Mayor, Asim Munir, quienes le solicitaron frenar “la fuerza destructiva” programada para esta noche contra Irán.

La amenaza estadounidense se originó tras el cierre parcial del Estrecho de Ormuz, un corredor clave para el comercio global de hidrocarburos. Trump había fijado un ultimátum para reabrir la vía y advertido que, de no hacerlo, ordenaría ataques contra infraestructura estratégica iraní. Finalmente, la suspensión quedó condicionada al compromiso de garantizar la apertura segura del paso marítimo.

El mandatario estadounidense señaló que las conversaciones avanzaron significativamente hacia un acuerdo duradero y valoró un plan de diez puntos presentado por Irán a través de Pakistán. La propuesta incluye el fin de las hostilidades, un protocolo para el tránsito seguro por Ormuz y el levantamiento de sanciones, elementos que Trump calificó como una “base viable” para una negociación definitiva

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