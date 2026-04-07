Lilita Carrió con Luis Novaresio: "Milei tiene cosas buenas y muy malas, y Karina es una persona de una oscuridad terrible"

El caso Libra

Consultada sobre si la estafa con la criptomoneda Libra es un caso de corrupción, Carrió respondió: "Obvio". Luego de que Novaresio insistiera sobre si existe corrupción personal por parte del presidente, volvió a responder de la misma manera.

"Toto Caputo y Federico Sturzenegger no viven en la realidad"

Carrió opinó que el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y el ministro de Desregulaciones y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, "no viven en la realidad". "Federico desde siempre. Hace reformas importantes en algunos casos y en otras cosas mete la pata como loco también".

Cristina Fernández de Kirchner presa

La líder de la Coalición Cívica también se refirió a la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra condenada en la causa conocida como Vialidad a seis años de prisión, y cumple con arresto domiciliario.

Sobre el cumplimiento de la condena, de quien supo ser en el pasado su rival política, confió: "Me da pena". También aseguró que "hubiera sido una gran presidenta".