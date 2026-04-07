En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Elisa Carrió
Luis Novaresio
ENTREVISTA

Lilita Carrió con Luis Novaresio: "Milei tiene cosas buenas y muy malas, y Karina es una persona de una oscuridad terrible"

En una entrevista con Luis Novaresio, Carrió cuestionó al Presidente, apuntó contra Karina Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, calificó como “corrupción” el caso Libra y aseguró que la situación judicial de Cristina Kirchner le genera “pena”.

Carrió dejó definiciones sobre Javier y Karina Milei

Carrió dejó definiciones sobre Javier y Karina Milei, Adorn, ministros y Cristina Kirchner. (Foto: A24).

En su vuelta al programa Entrevista, Luis Novaresio dialogó con la líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, que dejó definiciones sobre el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei. También se refirió al escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la situación judicial de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner.

Leé también Gustavo Grabia con Luis Novaresio: "Tapia pasó a ser mala palabra, lo insultan en todas las canchas"
Gustavo Gravia participó del programa Entrevista de Luis Novaresio. (Foto: A24).

"Milei es un bufón de Donald Trump", advirtió Carrió sobre la relación que mantiene el presidente argentino con su par de Estados Unidos. Además, señaló que el libertario "tiene cosas buenas y cosas muy malas".

Embed

Respecto a las cosas negativas, remarcó que "su hermana", en referencia a Karina Milei, "es casta pura" y alertó que se encuentra "asesorada por lo peor de la casta argentina". "Ella es una persona de una oscuridad terrible", lanzó sobre la secretaria general de la presidencia y también presidenta de La Libertad Avanza (LLA).

De forma irónica, también se preguntó por el jefe de Gabinete: "¿Quién es Adorni? Si nadie sabe" y apuntó a las "transferencias con mujeres jubiladas" que consta en sus declaraciones, a partir de las cuales supuestamente pudo acceder a "hipotecas privadas". "Además con un sueldo de 2.800.000, todo muy raro", manifestó la ex legisladora sobre el escándalo que envuelve al jefe de Ministros después de que trascendieran viajes al exterior y propiedades que tendría en su poder.

El caso Libra

Consultada sobre si la estafa con la criptomoneda Libra es un caso de corrupción, Carrió respondió: "Obvio". Luego de que Novaresio insistiera sobre si existe corrupción personal por parte del presidente, volvió a responder de la misma manera.

"Toto Caputo y Federico Sturzenegger no viven en la realidad"

Carrió opinó que el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y el ministro de Desregulaciones y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, "no viven en la realidad". "Federico desde siempre. Hace reformas importantes en algunos casos y en otras cosas mete la pata como loco también".

Cristina Fernández de Kirchner presa

La líder de la Coalición Cívica también se refirió a la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra condenada en la causa conocida como Vialidad a seis años de prisión, y cumple con arresto domiciliario.

Sobre el cumplimiento de la condena, de quien supo ser en el pasado su rival política, confió: "Me da pena". También aseguró que "hubiera sido una gran presidenta".

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Elisa Carrió Luis Novaresio Javier Milei Cristina Fernández de Kirchner Luis Caputo Karina Milei Noticias A24
Notas relacionadas
Luis Juez con Novaresio: "A Victoria Villarruel la devoró el personaje"
Amor y humor en medio del derrumbe: la historia de la chica que espera un trasplante y conmovió a Novaresio
Toto Caputo, irónico con dos legisladoras kirchneristas que tomaron un crédito: "Gran decisión"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar