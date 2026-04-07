Ángel de Brito descubrió el extraño nombre con el que internaron a Andrea del Boca

Por su parte, Pilar Smith aportó una frase que terminó de instalar el misterio: “Siempre hay misterio alrededor de Andrea”.

Con estos datos sobre la mesa, en el programa se abrió el interrogante de si fue realmente un accidente de gravedad o podría tratarse de una situación sobreactuada dentro del reality más visto del país.

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Por qué Andrea del Boca se fue de Gran Hermano: la verdad detrás de su salida

La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sigue generando repercusiones y nuevas versiones que van más allá de lo que se vio al aire. Aunque su abandono se dio tras la fuerte caída que sufrió dentro de la casa, en las últimas horas surgieron detalles que complejizan el panorama.

En Bondi Live, el periodista Santiago Riva Roy reveló información clave sobre el trasfondo de la decisión. Según contó, el accidente no habría sido el único motivo: “No vuelve, está harta de todo. Ojo que esto abre una puerta: no es solo la caída. Del Boca está del orto hablando con su círculo y dice: ‘Estoy harta de todo, no quiero volver’”, afirmó, citando textual el entorno de la actriz.

A este contexto se suman versiones sobre un clima interno complicado. Por su parte, Pepe Ochoa aportó su mirada y deslizó que la convivencia habría sido un factor determinante: “Lo que yo sí sé es que estar en Gran Hermano es complicado y es complejo, y que el grupo de Sol, Cinzia, etcétera, le hacía la vida imposible a Andrea para que no duerma”.

Con estos elementos, la salida de Andrea del Boca empieza a leerse como el resultado de una combinación entre el impacto físico del accidente y un desgaste emocional acumulado dentro del reality.

Su decisión no solo tiene un costado humano fuerte, sino que también modifica el juego: la partida de una de las figuras más reconocidas de esta edición deja un vacío en la casa y abre nuevos interrogantes sobre cómo seguirá la competencia en las próximas semanas.